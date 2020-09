Dieses umfangreiche Programm lockt am Denkmaltag zur Papierfabrik nach Hohenofen

Sieversdorf-Hohenofen

Völlig anders als jemals zuvor wird auch der diesjährige „ Tag des offenen Denkmals“ erfolgen. So setzen aufgrund der Corona-Pandemie viele Teilnehmer am kommenden Sonntag, 13. September, auf virtuelle Präsentationen. Sie öffnen ihre Kleinode dem Publikum quasi via Internet.

Virtueller Rundgang durch das Sieversdorfer Ernhaus

So auch in der Region. In Sieversdorf etwa will sich der Verein „Wohnen im Ernhaus“ nach zweijähriger Pause die Teilnahme jedenfalls nicht nehmen lassen. Wie Bodo Knaak mitteilt, können Interessierte an einer virtuellen Führung teilnehmen. „Alles, was sie benötigen, ist das Internet und eine Registrierung auf www.wohnen-im-ernhaus.de“, sagt Knaak.

Wo ausreichend Platz für alle Corona-Abstandsregeln vorhanden ist, lässt sich aber doch auch etwas vor Ort durchführen – wie im Nachbardorf Hohenofen.

Der nächste Schritt in Richtung eines Museums für Hohenofen

Auf dem Gelände der früheren Papierfabrik ist von 10 bis 11.30 Uhr ein Rundgang mit Zeitzeugen und Papierfabrik-Experten vorgesehen. „In unseren weitläufigen Räumlichkeiten und Hallen kann der Mindestabstand für größere Menschengruppen gewährleistet werden. Bitte denken Sie an ihren Mundschutz“, heißt es seitens der Organisatoren.

„Ein Besucherfluss für einen Rundgang der Papierproduktionslinie der Patent-Papierfabrik Hohenofen ist derzeit im Entstehen. Wir wollen Anmerkungen und Anregungen aufnehmen, um den nächsten Schritt Richtung Museum zu gehen“, erklärt dazu Irina Maslennikova vom Verein Patent-Papierfabrik: „Im Anschluss wird es Möglichkeiten geben, mit Zeitzeugen ins Gespräch zu kommen.“ Gefördert wird dieses Projekt vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin.

Persönliche Geschichten und Kreativangebote in der Papierfabrik

Zwischen 12 und 13.30 Uhr stehen Geschichten aus der Fabrik auf dem Programm: Jonas Walter hat vor zehn Jahren 39 Porträts von ehemaligen Fabrikarbeitern festgehalten. Erneut zeigt er jetzt seine Fotografien und erinnert sich an diese Begegnungen mit ehemaligen Beschäftigten. Auch dieses Projekt wird gefördert, und zwar über die Plattform „kulturelle Bildung“.

Von 14 bis 16 Uhr schließen sich Kreativangebote an. Es geht beispielsweise ums Papierschöpfen und um altdeutsche Schriften. Das Angebot richtet sich an Erwachsene und Kinder gleichermaßen.

Fachtag rund um die anstehende Restaurierung des Denkmals

Und: Dieser Sonntag steht auch ganz im Zeichen eines weiteren sogenannten „Fachtags Industriekultur“. Um 14 Uhr begrüßen dazu Irina Maslennikova und die in die Sanierung des Industriedenkmals maßgeblich involvierte Architektin Barbara Mohren die Gäste.

Anschließend geht es um den Archivbestand in Hohenofen. Dazu referiert Jan Böttche, ein Studierender der Fachhochschule Potsdam, ehe es ab 14.30 Uhr um Erkenntnisse zur Restaurierungsplanung geht. Das ist das Thema von Florian Pohlmann, der Master-Student und freischaffender Restaurator ist.

Ab 16 Uhr folgen Informationen rund um die anstehenden Restaurierungsmaßnahmen in der Fabrik vom Fachplaner Christian Bode. Sven Bardua von der Zeitschrift Industriekultur spricht danach über die europaweite Papierproduktion. Am Ende steht ein Ausblick auf das Gesamtprojekt in Hohenofen.

