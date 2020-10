Dorfladen Dreetz mit Fortschritten und Rückschlägen

Dreetz

Seit gut zwei Jahren verfolgen die Dreetzer nun schon die Idee, in ihrem Ort, dem es mittlerweile sowohl an Einzelhandel als auch an Gastronomie fehlt, einen gemeinschaftlich betriebenen Dorfladen zu etablieren. Mittlerweile kann die eigens gegründete Arbeitsgruppe wichtige Erfolge vorweisen.

Beim Kapital für ihr Vorhaben setzten die Dreetzer auf breite bürgerschaftliche Beteiligung. Per Anteilsschein sollte sich jedermann am Dorfladen beteiligen können. Inzwischen ist dabei die als Minimum angesehene Summe von 40.000 Euro überschritten.

Anzeige

Viele Leute beteiligen sich am Dorfladen

Rund 120 Zusagen für eine Beteiligung liegen vor – nicht nur aus der Gemeinde selbst, sondern auch von außerhalb. „Weil die Leute eben unser Konzept so toll finden“, glaubt Martin Petras von der Arbeitsgruppe Dorfladen.

Doch es gilt auch, Widerstände zu überwinden. Kürzlich zog Dreetz seinen Förderantrag für den Dorfladen zur Überarbeitung zurück – obwohl ihn das Leader-Management des Landkreises Ostprignitz-Ruppin schon befürwortet hatte.

Das Dorfladen-Konzept beinhaltet neben dem Verkauf lebensnotwendiger Waren und möglichst vieler regionaler Produkte auch die Funktion als Begegnungsstätte im Dorf. Ein kleines Café soll mit Kaffee und Kuchen zum Verweilen einladen.

Der alte LPG-Verwaltungsbau in Dreetz soll Dorfladen werden. Quelle: André Reichel

Doch das Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, das die Fördermittel bewilligt, äußerte offenbar bei eben diesem Punkt Bedenken. „Die Nachforderungen kamen für uns und auch für die Amtsverwaltung in Neustadt überraschend“, sagt Martin Petras. „Den Café-Bereich müssen wir jetzt irgendwie an die Vorgaben anpassen. Sollte da kein Weg hinführen, wäre unser gesamtes Konzept in Frage gestellt. Aber wir denken, dass sich das machen lässt.“

Zusätzlich sollen die Dreetzer nun eine Kalkulation für einen Neubau vorlegen. Bisher gingen sie stets davon aus, dass nur die Umnutzung einer vorhandenen Immobilie förderfähig wäre. Dafür hatten sie eine alte Baracke ins Auge gefasst, die einst der örtlichen LPG als Büro diente und schon vor Jahren von der Gemeinde Dreetz übernommen wurde.

Die alte Verwaltungsbaracke der einstigen LPG soll zum Dreetzer Dorfladen umgebaut werden. Quelle: André Reichel

Die Gemeinde wollte das Haus zur Verfügung stellen und auch den Eigenanteil für den Umbau übernehmen. Rund 800.000 Euro soll der kosten. Bis auf die Außenwände bliebe vom Altbau wohl nicht viel übrig.

Bei der Planung dafür kam es zu weiteren Komplikationen. Das Problem hatte sich erst im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens entpuppt, ohne dass wiederum keine Aussicht auf Förderung besteht. Anfang der Woche traten die Gemeindevertreter eigens zu einer Sondersitzung zusammen, um Abhilfe zu schaffen.

„Wir hatten bestimmte Abstandsflächen nicht berücksichtigt“, erklärt Martin Petras, der selbst Gemeindevertreter ist. „Da wollte die benachbarte Agrargenossenschaft Klarheit haben. Das soll ja alles rechtlich sauber sein.“ Gemeinde und Genossenschaft vereinbarten nun einen Flächentausch. Es kann weitergehen.

„Das sind natürlich alles Dinge, die Kraft kosten“, schätzt Petras ein. Schließlich seien sowohl die Mitglieder der Arbeitsgruppe Dorfladen als auch die Gemeindevertreter ausschließlich ehrenamtlich mit dem Projekt beschäftigt.

Noch überwiegt in Dreetz der Optimismus

Noch überwiegt in Dreetz der Optimismus, auch den Rest des Weges zu schaffen. Das liegt zu einem guten Teil an dem Zuspruch, den das Vorhaben von den potenziellen Anteilseignern erhält. Falls sich die Hindernisse überwinden lassen und keine neuen auftauchen, könnte der Dorfladen vielleicht 2022 Realität werden.

Den ersten Schritt hatte die Gemeinde im Sommer 2018 mit einer Umfrage unter den Einwohnern zur Versorgungslage unternommen, nachdem ein Experte die Idee des Dorfladens präsentiert hatte. Anfang 2019 begann die Suche nach geeigneten Standorten. Wenig später gründete sich der achtköpfige Arbeitskreis, der von da an regelmäßig tagte und im Juni 2019 den ersten Dreetzer Dorfladentag veranstaltete.

Die Werbung um Geldgeber für das Startkapital begann. Im Herbst stellte sich auch die Gemeindevertretung hinter das Projekt und sagte Unterstützung bei den nötigen Investitionen zu. Die Arbeitsgruppe organisierte regelmäßige öffentliche Sprechstunden und Informationsveranstaltungen. Anfang 2020 stellte man sich den regionalen Vertretern des Leader-Programmes vor, um Fördermittel einzuwerben. Im Juni kam von dieser Seite die offizielle Zustimmung.

Von Alexander Beckmann