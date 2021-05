Dreetz

Die Gemeinde Dreetz will im kommenden Jahr ein Nebengebäude in der Mittelstraße 22 abreißen lassen, das sich in kommunalem Eigentum befindet. Der einst vermutlich unter anderem als Stall errichtete Ziegelbau diente Mietern der kommunalen Wohnungen als Abstellfläche. Dach und Fassade weisen inzwischen aber gravierende Mängel auf.

Gebäude soll abgetragen werden

Das bestätigte im März auch ein Ortstermin von Vertretern der Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft, die die Wohnungen der Gemeinde verwaltet. Die Bauverwaltung in Neustadt empfiehlt daher, „das Gebäude fachgerecht abzutragen und zu entsorgen“. An seinem Standort könnten Pkw-Stellplätze mit Carport entstehen.

Diesem Vorschlag schlossen sich die Gemeindevertreter jetzt einstimmig an. „Ich denke, es ist dringend notwendig, da zu handeln“, erklärte Bürgermeister Bernd Schindler. Noch handelt es sich bei dem Beschluss nur um eine grundsätzliche Absichtserklärung. Vor allem die Finanzierung des Vorhabens ist zu ­klären. Sie soll Bestandteil der Haushaltsplanung 2022 werden.

Von Alexander Beckmann