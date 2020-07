Dreetz

Dieses spezielle Modell ist vielleicht etwas ungewohnt. Doch mit Traktoren hatte er schon oft zu tun. Das ist dem jungen Mann aus Altfriesack anzumerken. Erst sperrt sich die Gerätekupplung noch ein bisschen, doch dann ist sie schnell gewechselt.

Für den angehenden Landwirt sind das alltägliche Handgriffe. An dieser Stelle hält die praktische Prüfung, die er am Mittwoch auf dem Hof der Agrargenossenschaft „Rhinluch“ in Dreetz für seinen Berufsabschluss zu absolvieren hat, keine unüberwindlichen Hürden bereit.

Berufsabschluss ist Gemeinschaftswerk

Und im Grunde meinen es die ehrenamtlichen Prüfer, die die „Zuständige Stelle für Berufliche Bildung“ des Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) für diesen Termin engagierte, ja auch gut mit den Lehrlingen.

Das hielt die Vertreter von Landwirtschaftsunternehmen, Berufsschule und Unternehmensverband allerdings nicht davon ab, an den vier eigens eingerichteten Prüfungsstationen auf dem Genossenschaftsgelände auch ein bisschen Wissen abzufragen – zum Beispiel über landwirtschaftliche Leistungsdaten.

Einer in einer Reihe von Agrarberufen

„Welche Milchleistung kann so eine Kuh im Jahr denn bringen?“ Leichte Verwirrung beim Prüfling. Sein Metier ist sichtlich der Ackerbau und nicht die Milchwirtschaft. Gilt Tierwirt nicht sogar als eigener Berufszweig? Mit ein bisschen Nachhaken kommt dann aber doch eine Zahl: „Bei uns war mal von 11.000 Kilogramm die Rede.“ Na, geht doch. Die Prüfer wirken zufrieden. Ein richtiger Landwirt muss sich eben mit Pflanzen und mit Tieren auskennen.

Acht angehende Landwirte aus den Landkreisen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin versuchen sich am Mittwoch an ihrem Abschluss. Am Donnerstag folgen weitere.

Dreetzer Genossenschaft übernimmt Gastgeberrolle

Die praktischen Prüfungen seien regional organisiert, erklärt Heidemarie Gruchmann von der „Zuständigen Stelle für berufliche Bildung“ aus Ruhlsdorf. In der Theorie mussten sich die Auszubildenden schon vor zwei Wochen beweisen. 23 angehende Landwirte gebe es in den Landkreisen Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Havelland in diesem Jahr, weiß Heidemarie Gruchmann. „Die Prüfung für die Tierwirte ist erst im August in Berge.“

Die Dreetzer Agrargenossenschaft – diesmal Gastgeber der praktischen Prüfung – hat drei Kandidaten im Rennen. Vorstand Detlef Peter wünschte sich ein paar mehr für sein Unternehmen Nächstes Jahr wird es aber wohl nur einer sein und im Jahr darauf gar keiner.

Lehrstelle in Dreetz bisher unbesetzt

Der nächste Nachrücker fängt erst jetzt im August seine dreijährige Ausbildung an. „Wir hätten gern noch einen Auszubildenden mehr eingestellt“, sagt Detlef Peter und hofft: „Bis Oktober könnte sich noch jemand bei uns melden.“ Den Nachwuchs hält der Chef der Agrargenossenschaft für ausgesprochen wichtig. „Wir bilden aus, um den Lehrlingen bei uns eine berufliche Laufbahn anzubieten“, stellt er klar. Drei Jahre dauert der Einstieg in die Landwirtschaft – zwei, wenn der Lehrling ein Abitur mitbringt. Realschulabgänger erhalten die Chance auf die Fachhochschulreife.

Mit seinen 37 Mitarbeitern in Pflanzen- und Tierproduktion sowie den rund 2000 Hektar bewirtschafteter Fläche gehört das seit Anfang der 1990er Jahre bestehende Dreetzer Unternehmen zu den großen in der Region. „Wir haben hier nie mit der Ausbildung ausgesetzt“, sagt Detlef Peter hörbar stolz.

Dass man Gelände und Maschinen da auch mal für eine praktische Lehrlingsprüfung bereitstellt, scheint in Dreetz eine Selbstverständlichkeit zu sein. Aber ganz allein sind die Dreetzer damit nicht. Schließlich wechselt der „Austragungsort“ immer wieder. Und eine der Prüferinnen schätzt ein: „Für die Unternehmen ist es eigentlich eine Ehrensache, die Prüfungen gut auszurichten.“ Gratis-Frühstück und Mittagsimbiss inklusive.

Von Alexander Beckmann