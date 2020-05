Dreetz

Unbekannte Täter sind bereits am vergangenen Wochenende auf das Gelände eines Motorsportclubs in Dreetz eingedrungen und versuchten, dort mehrere Container aufzubrechen. In einem Fall gelang es den Einbrechern, einen Container zu öffnen. Ob aus diesem etwas gestohlen wurde, ist noch unklar, teilte die Polizei mit. Darüber hinaus versuchten die Unbekannten, einen auf dem Gelände abgestellten Pkw kurzzuschließen und zu stehlen, was jedoch nicht gelang.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Ein Kriminaltechniker sicherte vor Ort Spuren. Die vorläufige Schadenshöhe wird mit 500 Euro angegeben.

