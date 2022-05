Dreetz

Am Vortag des Maifeiertages verwandelten die Dreetzer den Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus in eine Partyzone. Traditionell lädt die örtliche freiwillige Feuerwehr am 30. April zu einem Tag der offenen Tür ein. Bedingt durch die Coronapandemie waren Feierlichkeiten jeglicher Art in den vergangenen zwei Jahren kaum möglich.

Um so mehr freuen sich die Dreetzer, nun wieder durchstarten zu können. Ihren Gemeinschaftssinn hatten sie bereits zu Ostern unter Beweis gestellt. Zum allerersten Mal organsierten die Feuerwehrleute ein Osterfeuer auf der Wiese am „Palast“ genannten Gemeindehaus.

Osterfeuer in Dreetz fand großen Zuspruch

Gut 170 Weihnachtsbäume gingen dabei in Flammen auf und fast das ganze Dorf war dabei versammelt. „Mit so viel Zuspruch hätten wir gar nicht gerechnet“, sagt der neue Ortswehrführer Martin Schindler. Aus diesem Grund wird es künftig wohl jedes Jahr ein Osterfeuer geben.

Die Jugendfeuerwehr hatte Spiele für die Kinder vorbereitet. Quelle: André Reichel

Doch auch das Fest beim Tag der offenen Tür am Sonnabend wurde von den Dreetzern und vielen Gästen aus den Orten der Umgebung sehr gut angenommen. Tags zuvor wurde bereits das geräumige Festzelt aufgebaut.

Zunächst diente es am Nachmittag den Müttern der Feuerwehrjugend als Verkaufsstand für den Kuchen, den sie für die Gäste gebacken hatten. Diese konnten dort auch Platz nehmen und gemütlich speisen.

Jugendfeuerwehr Dreetz holt Jubiläumsfeier nach

Besonders aufgeregt waren die jungen Brandschützer. Sie holten nun ihre Jubiläumsfeier nach, die eigentlich vor zwei Jahren stattfinden sollte, aber wegen Corona ausfiel. Die Jugendabteilung wurde 2010 gegründet und hat aktuell sage und schreibe 30 Mitglieder. Doreen Erpen ist Chefin der Nachwuchsbrandschützer und sie hatte auch beim Fest ein wachsames Auge auf ihre Schützlinge.

An mehreren Stationen sorgten diese für Unterhaltung und Spaß auch für andere Kinder. So nahmen sich die Feuerwehrjungen der Handkübelspritze an, mit der ein Modellhaus „gelöscht“ werden musste.

Seltene Gelegenheit: Weil alle versammelt waren, wurden gleich Gruppenfotos gemacht. Quelle: André Reichel

Die Mädchengruppe teilte sich auf. Sie betreuten zum einen das „Entenangeln“. Dafür wurden etliche Plastikenten mit Ösen am Kopf in eine mit Wasser gefüllte Wanne gesetzt. Mit Angeln konnten die Kinder nun die Enten aus der Wanne fischen. Es gab auch kleine Preise zu gewinnen. Doch der Spaß stand eindeutig im Vordergrund.

Gleiches galt für den Stand gleich nebenan, an dem man sein Geschick beim Ringwerfen unter Beweis stellen konnte. Doch für Kinder gab es noch mehr schöne Angebote. Der Kinderladen aus Neustadt war mit einen Stand vor Ort, an dem die Kleinen basteln, malen und spielen konnten. Das Brandschutzmobil des Landkreises war ebenfalls dabei. Eine Hüpfburg rundete dass Spieleangebot ab.

Mit dem Feuerwehrauto durch Dreetz

Wer wollte, konnte sogar eine Dorfrunde mit dem Feuerwehrauto mitmachen. Hierbei standen die Kinder die gesamte Zeit über Schlange. Die Dreetzer Brandschützer nutzen die Gelegenheit, ein Gruppenfoto von sich machen zu lassen, denn nur selten ergibt sich solch eine günstige Gelegenheit, dass alle geschlossen anwesend sind.

Eine Beförderung gab es auch noch. Martin Petras wurde zum Hauptlöschmeister ernannt. Gegen 19 Uhr wurde die Krone auf den Maibaum gezogen, die vorher von den Kindern geschmückt wurde. Danach ging es geschlossen mit der Fackel in der Hand durchs Dorf. Abends tanzten die Erwachsenen im Zelt bis spät in den Abend.

Von André Reichel