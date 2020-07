Dreetz

Noch ist der Radweg zwischen Neustadt und Dreetz nicht da. Aber die Vorbereitungen für den Neubau laufen offenbar. In der vergangenen Woche waren jedenfalls Vermesser an der Landesstraße 141 zwischen beiden Orten am Werk. Auf Nachfrage wussten die Mitarbeiter eines Büros aus dem niedersächsischen Dannenberg zumindest, dass es wohl um einen Radweg im Auftrag des Landesbetriebes Straßenwesen gehe.

Als Bauamtsleiter der Neustädter Amtsverwaltung kann Wolfgang Burau das bestätigen. „Es kommt Bewegung rein. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg.“ Zwar gehöre so eine Vermessung noch zu den allerersten Schritten, aber immerhin. „Die Planungsaufträge sind ­erteilt. Mit dem Landesbetrieb ist auch alles abgestimmt.“ Das heißt: Nun sind Experten ­ernsthaft mit dem Radwegebau beschäftigt.

Dreetzer hatten Unterschriften gesammelt

Darauf hatten die Dreetzer seit vielen Jahren gehofft. Im März 2018 waren sie sogar mit ihrer Forderung und rund 1700 Unterschriften beim Landesbetrieb Straßenwesen vorstellig geworden. Im August 2018 hatte es daraufhin einen Ortstermin gegeben, bei dem erstmals verschiedene Varianten für die Wegeführung diskutiert wurden.

Ziel war es, den Aufwand möglichst niedrig zu halten. Denn im Grunde, so stellte Landesbetriebsvorstand Edgar Gaffry damals klar, sei für das Dreetzer Anliegen auf absehbare Zeit kein Budget vorgesehen. Zudem wären für den Radweg umfangreiche Flächenankäufe notwendig.

Schönfeld wird zur Zwischenstation

Doch in genau dieser Hinsicht hatte man bald eine optimale Lösung gefunden. Der Weg soll nur zu einem Teil entlang der Landesstraße verlaufen. Auf gut der Hälfte der Strecke will man die Radfahrer über die vorhandene Zufahrt nach Schönfeld führen, von da weiter über ebenfalls bestehende Wege in Richtung ­Motocross-Strecke und zurück zur Landesstraße. So müsste auf nur 1,4 Kilometern wirklich neu gebaut werden.

Im vergangenen November konnte Neustadts Amtsdirektor Dieter Fuchs zudem berichten, dass die Eigentümer bereit seien, Land für den Wegebau abzugeben. Und ganz wichtig: Der Landesbetrieb habe der finanziellen Absicherung des Vorhabens zugestimmt.

Ob sich das alles wirklich so wie gedacht umsetzen lässt, das hängt auch von den Ergebnissen der Vermesser ab. Sie ebnen den irgendwann hoffentlich anrückenden Bauleuten sozusagen den Weg.

Von Alexander Beckmann