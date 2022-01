Dreetz

„Dreetz sucht den Super-Biber“ nannte der Förderverein Dreetz seinen Wettbewerb um das neue Wahrzeichen der Gemeinde. Nun steht das Ergebnis fest. In den vergangenen Wochen beteiligten sich 401 Dreetzer an der Abstimmung über die zwölf von ihren Mitbürgern eingereichten Entwürfe. Das Rennen machte am Ende mit 101 Stimmen der Biber von Tobias Franz (23).

Mit seinem Entwurf des Dreetzer Super-Bibers gewann Tobias Franz den Wettbewerb. Quelle: Tobias Franz

„Es geht um unsere neue Gemeindebroschüre“, erklärt Vize-Bürgermeister Martin Petras. „Da soll der Biber durch den Inhalt führen.“ Auch darüber hinaus könnte das Maskottchen für die Präsentation der Gemeinde zum Einsatz kommen. Der Biber ist traditioneller Teil des Dreetzer Gemeindewappens und begrüßt Gäste schon am Ortseingang im Großformat.

Förderverein und Gemeinde nutzten am Donnerstag die Gemeindevertretersitzung, um allen Wettbewerbsteilnehmern für ihre Beiträge zu danken. Als „Honorar“ gab es für jeden ein Stück aus der neuen Kollektion von Dreetz-Souvenirs. Die sind ansonsten nur für Geld zu haben – im eigenen Dreetzer Onlineshop.

Von Alexander Beckmann