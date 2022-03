Dreetz

Bei allen, die sich in Dreetz seit Jahren für die Schaffung eines Dorfladens einsetzten, ist die Enttäuschung riesig. In einer eigens einberufenen Sondersitzung am Dienstag entschieden die Gemeindevertreter, das Vorhaben fallenzulassen, die ehemalige LPG-Bürobaracke am Gemeindezentrum zum neuen Dorfladen umzugestalten.

Dabei hatte die im zweiten Anlauf endlich erteilte Förderzusage des EU-Leader-Programms vor vier Wochen noch für großen Optimismus im Dorf gesorgt. Knapp 520.000 Euro schienen in Aussicht zu stehen.

Fördermittelbescheid mit Tücken für Dreetz

Inzwischen erhielt die Amtsverwaltung in Neustadt den offiziellen Förderbescheid und prüfte ihn. Ergebnis: Ganz so einfach ist das alles nicht. Bei der Sondersitzung der Gemeindevertreter am Dienstag erklärte Melanie Füllgraf vom Bauamt: „Es sind heute Abend dringend Entscheidungen zu treffen, damit wir das Projekt auf den Weg bringen können.“

Die alte Baracke am Dreetzer Gemeindezentrum sollte zum Dorfladen umgebaut werden. Quelle: Planungs- und Ingenieurbüro Vega

Denn wie sich herausstellte, stufte das Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (Lelf) als Fördermittelgeber beileibe nicht alle Ausgaben für das Dreetzer Projekt als förderfähig ein.

Kein Geld für Planung und Ausstattung des Dorfladens

Das beginnt bei den Planungskosten. Weil die Antragsfrist für die Förderung damals drängte, entschied sich Dreetz 2020, die für einen Bauantrag nötigen Planungsleistungen nicht öffentlich auszuschreiben, sondern kurzfristig direkt an ein regionales Planungsbüro zu vergeben. Das rächt sich nun. Denn ohne Ausschreibung werden die Planungskosten nicht gefördert. Die Gemeinde als Bauherr muss die sechsstellige Summe komplett selbst übernehmen.

Ebenso wenig Förderung gibt es entgegen der anfänglichen Hoffnungen für die fest verbaute Ladenausstattung. Das sind weitere 123.000 Euro, die irgendwie aufzubringen wären.

Dreetz ist mit seinem Eigenanteil am Limit

Die permanente Preissteigerung auf dem Bau tut ihr übriges. „Es gibt keine zusätzlichen Fördermittel“, stellte Melanie Füllgraf klar. „Die aktuelle Förderperiode neigt sich dem Ende zu.“ Alles in allem steigt der kommunale Eigenanteil auf bis zu 833.000 Euro bei Gesamtkosten von rund 1,2 Millionen.

Fest steht: So viel Geld hat Dreetz nicht. Mit einem tiefen Griff in ihre dahinschmelzenden Rücklagen kann die Gemeinde gerade mal 426.000 Euro Eigenmittel bereitstellen. Das erschien bislang auch als ausreichend.

Kommune müsste umgehend investieren

Melanie Füllgraf sieht nur einen Ausweg: „Als allererstes empfehlen wir, dass die Betreibung des Dorfladens ausgeschrieben wird.“ Der Betreiber müsste dann für die komplette Ladenausstattung – Schätzungen gehen von bis zu 250.000 Euro aus – selbst aufkommen. Die Kommune würde entsprechend sparen.

Außerdem drängt die Zeit. „Wenn der Dorfladen später als im Dezember 2023 fertig wird, gerät die gesamte Förderung in Gefahr“, betonte Melanie Füllgraf. Dabei habe man schon eine Fristverlängerung beantragt. Der Zeitplan sei äußerst ambitioniert. Im Grunde müsste man zeitgleich mit der Betreibersuche jetzt schon die Fachplanung starten. Rund 13 Monate Bauzeit und die behördlichen Genehmigungen seien zu berücksichtigen.

Risiko bei Vorbereitung und Betrieb

Diese Situation birgt Risiken: Falls sich zu den genannten Bedingungen kein Betreiber findet, stünde alles auf der Kippe. Bereits beauftragte Planungsleistungen müssten aber trotzdem bezahlt werden. Und noch etwas: „Zwölf Jahre müsste der Dorfladen betrieben werden, um die Fördermittel in voller Höhe behalten zu dürfen.“ Macht er vorher zu, hätte die Gemeinde zumindest einen Teil des Geldes zurückzuzahlen.

„Das können wir als Gemeinde nicht verantworten“, schätzte Gemeindevertreter Ulf Simon ein. „Wenn wir uns einen Betreiber suchen, ist das dann noch der Dorfladen, den wir wollten?“, fragte Gernot Elftmann. Schließlich sollte das Ganze ein Gemeinschaftsprojekt der Dorfbewohner werden. Kerstin Fabisch bezweifelte, dass sich überhaupt jemand fände, der als privater Betreiber so viel in den Laden investieren könnte.

Arbeitskreis Dorfladen ist tief enttäuscht

Auch die Umbaukosten an sich sorgten für Kopfschütteln. „1,2 Millionen für so ein Projekt sind einfach nicht zu verantworten“, fand Bürgermeister Bernd Schindler. Ulf Simon sah das ebenso: „Man sollte die Dorfladen-Idee nicht sterben lassen, aber dieses Projekt ist so nicht umsetzbar.“ Vielleicht ließe sich ja ein anderer Standort finden. Vielleicht müsse alles etwas kleiner werden.

Seit 2018 hatten Ehrenamtler viele Dreetzer mit verschiedenen Aktionen für die Dorfladen-Idee mobilisiert. Quelle: Matthias Anke

Die Entscheidung fiel den Gemeindevertretern schwer, zumal sie damit rund 70.000 Euro abschrieben, die bereits in dem Vorhaben steckten. Bei den Ehrenamtlern des Dreetzer Arbeitskreises Dorfladen gab es sogar Tränen der Enttäuschung: „Wir haben uns engagiert bis zum Umfallen und jetzt geht es nicht weiter.“

Von Alexander Beckmann