Neustadt

Noch bis zum 6. August können Bürger jetzt Einsicht in die Pläne für die Solarparks bei Dreetz und bei Breddin nehmen. Die Unterlagen liegen aktuell in der Neustädter Amtsverwaltung während der üblichen Sprechzeiten aus. Außerdem sind sie auf der Website des Amtes abrufbar. Damit besteht zugleich die Gelegenheit, persönlich, per E-Mail oder per Briefpost Stellungnahmen und Einwände abzugeben. Ziel der Verfahren sind die Änderung bestehender Flächennutzungspläne und die Aufstellung von Bebauungsplänen. Sie sind Voraussetzung für die Realisierung der Vorhaben.

Breddin plant für Fünf-Hektar Anlage

In der Gemeinde Breddin geht es um ein Areal von 4,88 Hektar, das derzeit als Acker genutzt wird. Das Gebiet liegt östlich von Breddin an der Bahnlinie und ist vom Ort aus nicht einsehbar. Maximal zwei Drittel der Fläche will die Naturstrom AG aus Senftenberg mit Solarpaneelen bebauen, die eine Höhe von bis zu 3,80 Metern erreichen. Bei einer Nennleistung von etwa 3 Megawatt ist mit einem jährlichen Energieertrag von rund 3000 Megawattstunden zu rechnen. Das entspricht dem häuslichen Energieverbrauch von etwa 2000 Einwohnern.

Zur reinen Modulfläche kommen Nebenanlagen wie Zufahrten, Trafostation, Wartungsflächen hinzu. Ein maximal 2,70 Meter Hoher Zaun soll die Anlage umgeben, zugleich aber Kleingetier den Zugang gewähren. Die Flächen zwischen und unter den Solarmodulen werden als Grünland bewirtschaftet.

Dreetz soll größten Solarpark im Amt bekommen

Erste Entwürfe der Planungsunterlagen für das Breddiner Vorhaben wurden bereits im März 2019 öffentlich vorgestellt. Einwände, die das Projekt ausschließen könnten, wurden nicht vorgebracht. Allerdings griffen die Planer eine Reihe von Hinweisen auf. Das schlägt sich im Abwägungsbericht, im Blendgutachten und im Umweltbericht nieder, die zu den Planunterlagen gehören.

Beim „Solarpark Dreetz“ geht es um eine ganz andere Größenordnung. Die knapp 57 Hektar große Anlage auf dem Acker etwa einen Kilometer westlich des Dorfes soll einmal 60.000 Megawattstunden pro Jahr liefern – genug für die Haushalte von etwa 40.000 Einwohnern.

Das Unternehmen SPP Energie aus Märkisch-Oderland will dazu eine Fläche von etwa 34 Hektar mit Solarmodulen belegen. Der Rest sind auch hier Nebenanlagen, Abstände zwischen den Reihen und ähnliches. Die Module sind mit rund 3 Metern Höhe etwas niedriger als die in Breddin. Aber ebenso wie dort sind eine Umzäunung und die Nutzung als Grünland geplant.

Letzte Möglichkeit zur Beteiligung

Die Entwürfe für das Vorhaben, für den Bebauungsplan und die entsprechenden Änderungen im Dreetzer Flächennutzungsplan lagen im Januar erstmals aus. Das Landesamt für Umwelt wies danach auf die Hochwassergefahr in dem Gebiet hin. Das Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände lehnte den Standort wegen seiner Lage im Naturpark Westhavelland grundsätzlich ab. Auch die Untere Naturschutzbehörde hatte eine Reihe von Hinweisen, unter anderem wegen der relativ guten Qualität des Ackerbodens.

Auch in diesem Fall versuchten die Planer diese Stellungnahmen in ihren Ausführungen zu berücksichtigen. Das Ergebnis liegt nun erneut öffentlich vor.

Bei beiden Vorhaben in Breddin und Dreetz folgt als nächster Schritt nach der Auslegung eine Bewertung möglicher weiterer Einwände. Erst danach werden die Gemeindevertretungen den Plänen per Beschluss Rechtskraft verleihen oder sie verwerfen.

Von Alexander Beckmann