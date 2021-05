Dreetz vertagt Votum über weitere Solaranlage

Dreetz

In Dreetz steht der nächste Solar-Investor in der Tür. Ein Unternehmen aus dem nordrhein-westfälischen Verl beabsichtigt, auf 38,5 Hektar direkt westlich des Dorfes Photovoltaik-Module zu installieren. Bislang wird das Areal landwirtschaftlich genutzt. Das Unternehmen hat einen Pachtvertrag mit der Dreetzer Agrargenossenschaft geschlossen.

Die Gemeindevertreter vertagten am Donnerstag die Entscheidung, ob für das Vorhaben der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt werden soll. Das erfordere mehr Vorbereitung, so die mehrheitliche Meinung.

Dreetzer planen eine Sondersitzung

Demnächst wollen die Gemeindevertreter sich bei einer Sondersitzung gezielt dem Thema widmen. Ein genauer Termin wird noch bekanntgegeben. Gegenstand soll dann auch ein Kriterienkatalog für die Genehmigung von Solarvorhaben sein. Er würde beispielsweise Vorgaben zu Maximalgrößen und Mindestabständen zu Wohngebieten und anderen Anlagen machen.

Bei der Sitzung am Donnerstag ging es noch um ein ähnliches Projekt, das allerdings schon ein ganzes Stück weiter ist. Für das Vorhaben der Firma SPP Energy aus Bliesdorf (Märkisch-Oderland) startete die Gemeinde bereits vor gut einem Jahr das Bebauungsplanverfahren. Auf knapp 40 Hektar Acker etwa einen Kilometer westlich von Dreetz sollen Solarmodule installiert werden. Insgesamt umfasst das Plangebiet gut 76 Hektar.

Entwurf für ersten Solarpark liegt vor

Inzwischen liegt der überarbeitete Entwurf des Bebauungsplanes vor, der im Juli und August letztmalig der Öffentlichkeit vorgelegt werden soll. Diesem Schritt stimmten die Gemeindevertreter am Donnerstag mit deutlicher Mehrheit zu. Damit erhalten sowohl Bürger als auch Behörden, Nachbargemeinden und Institutionen erneut Gelegenheit zur Stellungnahme.

Am Donnerstag kam auch zur Sprache, wie viel Aufwand das erfordert. „Das sind ein paar hundert Seiten Unterlagen“, merkte beispielsweise Gemeindevertreter Carsten Schmidt an. Er plädierte dafür, die geplante Sondersitzung auch für die Entscheidung über die Offenlegung des Planentwurfs zu nutzen. Die Mehrheit schloss sich allerdings der Auffassung von Bürgermeister Bernd Schindler an: „Wir haben bis zum Ende der Offenlegung alle Zeit der Welt, die Unterlagen durchzuarbeiten und können dann bei der Beteiligung unsere Anregungen einbringen.“

Von Alexander Beckmann