Dreetz

Die Dreetzer Gemeindevertreter haben bei ihrer jüngsten Sitzung vorerst die Idee verworfen, am Gemeindezentrum in der Bartschendorfer Straße zwei zeitlich befristete Pkw-Stellplätze auszuweisen. Anlass für den Vorschlag der Verwaltung war der Umstand, dass bei Veranstaltungen im Gemeindezentrum immer mal wieder der Parkplatz komplett belegt war. Eltern, die ihre Kinder zur Kita im Haus bringen oder sie dort abholen wollten, hatten das Nachsehen.

Die Idee aus Neustadt sah nun vor, zwei der Stellplätze montags bis freitags von 6 bis 17 Uhr für eine zeitlich befristete Nutzung zu reservieren. Dazu müssten die entsprechenden Verkehrsschilder aufgestellt werden, was wiederum bei der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises zu beantragen wäre.

Dreetz will Kita-Wegweiser für Rettungskräfte

Die Dreetzer Gemeindevertreter waren sich allerdings weitgehend einig, dass die nur sehr gelegentliche volle Auslastung des Parkplatzes diesen Aufwand momentan nicht rechtfertigt. Sie plädierten für eine einfachere Lösung wie die Markierung zweier Stellflächen mit Farbe auf dem Beton. Die Möglichkeiten dafür sollen nun geprüft werden.

Ein neues Schild wird vor der Kita trotzdem installiert, wenn auch mit anderem Hintergrund. Offenbar hatte in jüngerer Vergangenheit ein Notarzt Schwierigkeiten, bei einem Einsatz den Weg zur Kita zu finden. Die Gemeinde will nun an der Zufahrt von der Kreisstraße einen Hinweis installieren lassen, der Auswärtigen die Orientierung erleichtert.

Von Alexander Beckmann