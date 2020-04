Dreetzer Spargel ab jetzt in der ganzen Region

Dreetz

Viel Zeit zum Reden hat Martina Pelzer vom Spargelhof ­Baselitz in Dreetz nicht. Genau genommen: gar keine. Das Band der Sortieranlage läuft pausenlos weiter. Krumme oder beschädigte Stangen müssen von Hand entfernt und eventuell mit dem Messer nachbehandelt werden.

Die dritte Woche der diesjährigen Spargelsaison läuft und so langsam kommt das Geschäft für den einzigen Spargelproduzenten der Kleeblattregion auf Touren. Martina Pelzer zeigt sich bereits recht zufrieden: „Bis jetzt haben wir für alles, was wir geerntet haben, auch Abnehmer gefunden. Und es geht ja erst noch richtig los.“

Nachtfrost bremste das Wachstum

Zwar sorgte der ausgesprochen milde Winter für ein zeitiges Wachstum der Pflanzen, doch die jüngsten Nachtfröste wirkten als Bremse. „Wenn es erst mal über 20 Grad warm ist, dann schießt er“, erwartet Martina Pelzer.

Ernste Sorgen mit der Ernte gebe es in Dreetz nicht – obwohl eine Reihe der bewährten polnischen Helfer im Zuge der Grenzschließung wegen der Corona-Epidemie ausgefallen sei. „Wir haben deutsche Saisonarbeiter gebunden.“ Ein Hilfeaufruf in der Region hatte Erfolg gezeigt. „Bisher konnten wir alles ernten.“

Kaum Lieferungen an Restaurants

Auf einen Teil ihres Absatzmarktes muss Familie Pelzer wegen der coronabedingten Schließung der allermeisten Restaurants in diesem Jahr aber verzichten. Umso wichtiger wird der Direktverkauf beispielsweise im Hofladen in Dreetz, der aktuell täglich geöffnet ist und recht gut frequentiert wird.

Hinzu kommen die überall in der Region verteilten Verkaufsstände. Seit Donnerstag bieten sie die frische Delikatesse beispielsweise in Neustadt am Edeka, in Wusterhausen am Alfa-Markt oder in Kyritz am Netto und freitags auf dem Wochenmarkt an. Hinzu kommen Verkaufsstellen in Neuruppin, Pritzwalk und Röbel.

Seit fast 30 Jahren im Geschäft

Der Spargelhof Baselitz wurde 1991 von Hannelore und Willi Pelzer aus Gartow gegründet, die sich damals als Wiedereinrichter selbstständig machten und das Unternehmen 2002 an ihren Sohn Andreas und seine Frau Martina übergaben. Die Ernte von den knapp zehn Hektar Anbaufläche wird inzwischen fast ausschließlich über den eigenen Verkauf in der Region vertrieben. Hinzu kommen normalerweise die Lieferungen an die Gastronomie.

Pelzers setzen übrigens bei der Ernte nicht ausschließlich auf menschliche Helfer: Seit Jahren kommt bei ihnen auch eine Vollerntemaschine zum Einsatz. Außerdem erleichtert bereits seit 2012 eine automatische Sortieranlage die Arbeit auf dem Hof.

