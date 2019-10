Das geht Land und Wirtschaft an die Substanz

Roddahn

Die Wiesen rund um Roddahn (Amt Neustadt) sind braun und krautig. Viel war hier in diesem Jahr nicht zu holen. Selbst im nahen Feuchtgebiet Butterbaum liegt der Gewässergrund trocken – abgesehen von ein paar Lachen nach den Regenfällen der vergangenen Tage. Die Dürre hat deutliche Spuren hinterlassen.

Als Roddahner Landwirt ist Jan Malo da selbstverständlich tief besorgt. Denn längst lässt sich nicht mehr von einem vorübergehenden Phänomen sprechen. Der Graben, der die Flächen ums Dorf normalerweise versorgt, hat schon seit anderthalb Jahren kein Wasser mehr geführt. „Aber“, sagt Malo, „mich beschäftigt das auch als Ortsvorsteher und aus ökologischen Gründen.“

Feuchtgebiet ohne Wasser

Das normalerweise von Wasser- und Schilfflächen geprägte Schutzgebiet Butterbaum bereitet ihm besondere Sorgen: „Der Fisch- und Froschbestand ist weg. Das, was da passiert, ist schon fast ein Verbrechen. Wozu investieren wir in Fischtreppen, wenn wir dann Rückzugsgebiete der Fische einfach austrocknen lassen?“

Er hält die Misere zumindest zu einem gewissen Teil für menschgemacht. Klar, auf das Wetter könne man keinen Einfluss nehmen. Das gesteht Malo ein. Aber er habe sich umgesehen. „Ich musste feststellen: So schlecht wie hier ist es nicht überall.“

Der Mangel macht Unterschiede

Ein paar Kilometer weiter, entlang der Neuen Jäglitz bei Zernitz und Stüdenitz, wirken die landwirtschaftlichen Flächen weniger mitgenommen als in Roddahn. Jan Malo meint die Ursache dafür ausgemacht zu haben: „Wir hatten jetzt die Situation, dass wesentlich mehr Wasser durch die Neue als durch die Alte Jäglitz ging.“

Nicht überall ist es so trocken: Am Wehr bei Stüdenitz fließt Wasser aus der Neuen Jäglitz in die Landschaft. Quelle: Alexander Beckmann

Am Verteilerwehr nahe Neuendorf lässt sich das steuern. Dort spaltet sich der Fluss in die zwei Arme auf. Die Neue Jäglitz führt an Zernitz und Stüdenitz vorbei bis zur Havel, die Alte Jäglitz passiert Goldbeck, Koppenbrück und Roddahn, um dann in den Bültgraben zu münden. Wie viel Wasser in die eine oder andere Richtung fließt, regeln zwei Wehre.

Kritik am Wasser- und Bodenverband

In der Regel, so Malo, sollten 60 Prozent des Wassers in die Alte Jäglitz fließen. Doch das ist derzeit nicht der Fall, zeigt sich der Roddahner überzeugt. Die Verantwortung dafür sieht er beim Wasser- und Bodenverband Dosse-Jäglitz.

Der Verband sorgt für die Regulierung des Wasserhaushaltes in der Region, hält Gräben und Staubauwerke instand. Im Auftrag des Landesamtes für Umwelt kümmert er sich zudem um Gewässer wie die Jäglitz.

Angesichts der Dürre gilt dabei aktuell vor allem eine Maxime: Das Wasser in der Landschaft halten! Wehre, die in normalen Zeiten für Abfluss sorgen, sollten deshalb jetzt geschlossen sein, damit die Pegel in den Gewässern nicht noch weiter absacken.

Das eine Wehr zu, das andere auf

Jan Malo kennt die Stellen. Ausgerechnet am Zufluss zum Butterbaum ließ der Wasser- und Bodenverband das Wehr sogar mit Sand zuschütten, damit nichts durchsickert. Anderswo, und das bemängelt der Roddahner, sind die Schieber aber weit offen. Nahe Stüdenitz beispielsweise strömt das Wasser dieser Tage munter aus der neuen Jäglitz in die Flächen. „Die Gräben da waren den kompletten Sommer über voll.“

Das Feuchtgebiet Butterbaum liegt trocken. Leidtragende sind Fische und Amphibien. Quelle: Alexander Beckmann

Nicht, dass er den Stüdenitzern das nicht gönne, betont Malo. Er selbst bewirtschafte einige Flächen in dem Bereich und profitiere dort von dem Nass. Aber wenn zugleich an anderer Stelle gar nichts mehr ankommt, dann könne da etwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Seit Wochen versuche er auf diesen Umstand aufmerksam zu machen, doch bewirkt habe das bisher nichts. Inzwischen denke er sogar darüber nach, Anzeige zu erstatten.

Technik in miserablem Zustand

Immerhin fand sich in dieser Woche Rainer Plätke vom Wasser- und Bodenverband zu einem Ortstermin bereit. So recht erklären konnte er die Situation aber auch nicht. Grundsätzlich fordere das Land einen Mindestdurchfluss in der Jäglitz. Das mache es derzeit erforderlich, den Abfluss in die Fläche stark einzuschränken – ein Punkt, über den man mit dem Land eventuell noch einmal verhandeln müsste. Und noch eine Vermutung: „Vielleicht ist es durch die kaputten Staue so, dass der eine mehr benachteiligt ist, als der andere.“

Der Zustand vieler wassertechnischer Anlagen im Verbandsgebiet ist tatsächlich miserabel. Bis Anfang des Jahres lag ihre Wartung in der Verantwortung der jeweiligen Flächeneigentümer. Seit Januar ist nun per Gesetz direkt der Wasser- und Bodenverband zuständig. Viele der Wehre und Durchlässe sind Jahrzehnte alt. Der Investitionsbedarf ist kaum überschaubar.

Nicht genug da zum Verteilen

Verbandsgeschäftsführer Gernot Elftmann spricht von 930 Staubauwerken in seinem Zuständigkeitsbereich. Viele davon seien so vernachlässigt, dass sie zur Regulierung von Wasserständen kaum noch taugen. Und selbst an den größeren Anlagen sei bisher kaum Gelegenheit für Reparaturen gewesen. Denn zur Inspektion und Wartung müsste man das Wasser ablassen. Genau das habe man den Sommer über vermeiden wollen. „Das werden wir demnächst aber angehen.“

Was die Regulierung der Jäglitz angeht, verweist Elftmann auf die Dürre selbst. „Für beide Arme ist nur minimal Wasser da.“ Das lasse beim Verteilen praktisch keinen Spielraum mehr. Auch die Neue Jäglitz sei zwischenzeitlich bereits komplett trocken gewesen.

„Wenn so wenig Wasser da ist, geht der Kampf los“, schätzt Elftmann ein. Das mache sich ganz handfest bemerkbar. „Am Zuflussbauwerk zum Polder Butterbaum wurden unsere Sicherungen mit krimineller Energie umgangen.“ Schlösser wurden geknackt und sogar Schweißnähte aufgeschnitten. Das sei nur ein Beispiel.

Fest steht: Erst mit viel Regen wird sich die Situation an den Gewässern wieder normalisieren.

Von Alexander Beckmann