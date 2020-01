Ehrungen, Einladungen – und eine deutliche Kritik aus Wusterhausen

Wusterhausen/Potsdam

Recht überschaubar war die Gruppe jener Ehrenamtler aus dem Nordwesten Brandenburgs, die am zurückliegenden Wochenende zu den 100 Geehrten in der Staatskanzlei des Landes in Potsdam gehörten. Allein drei von ihnen aber kamen aus dem Raum Kyritz, zwei davon wiederum aus der Gemeinde Wusterhausen: Anna Funke aus Barsikow und Albrecht Gottschalk aus Nackel.

Diese, aber auch der dritte im Bunde, Peter Schroth aus Koppenbrück bei Neustadt, nutzten die einmalige Gelegenheit, mit der Landesspitze ins Gespräch zu kommen. „Das war alles sehr gut organisiert. Alle saßen zu acht oder neunt an den Tischen, etwas nach Themengebieten orientiert“, berichtet Peter Schroth, der in Potsdam für sein langjähriges Engagement um die Neustädter Schöller-Festspiele gewürdigt wurde.

Kulturministerin wird nach Neustadt-Kampehl eingeladen

„Ich musste also nicht beim Verkehrsminister sitzen, sondern unterhielt mich mit der Kulturministerin“, so Schroth mit Blick auf die Ende 2019 neu ins Amt gewählte Manja Schüler ( SPD). „Eine Einladung nach Kampehl bekommt sie von mir sowieso. Ich habe aber auch um ein weiteres Gespräch gebeten. Da geht es darum, wie sieht man Schöller in Potsdam, und wie entwickeln wir uns weiter.“ Solche Kontakte zu knüpfen, sei ja auch „ein gewisser Sinn dieser Veranstaltung“.

Peter Schroth, interviewt von Moderator Gerald Meyer in Potsdam. Quelle: Staatskanzlei Brandenburg

Von der Ehrung überhaupt erfahren habe Schroth durch „ein schönes großes Schreiben“, das ihn im Dezember ereilte und so auch Barsikows Dorfvereinsvorsitzende Anna Funke und Albrecht Gottschalk aus Nackel, der dort einst viele Jahre lang der Ortsvorsteher war und zudem Chef des Fußballvereines Blau-Weiß ist.

Verkehrsminister soll sich Elektro-Dorfmobil ansehen kommen

„Ich saß zwar bei Kathrin Schneider, der Leiterin der Staatskanzlei, habe aber auch das Gespräch mit dem neuen Verkehrsminister Guido Beermann gesucht“, berichtet Anna Funke. Dabei habe sie ihm das E-Mobilitätsprojekt im Landkreis Ostprignitz-Ruppin erklärt, das Beermann zwar vom Hören, aber noch nicht detaillierter kannte.

Wenn die Barsikower als bisher einzige Gemeinde in der Region und zugleich auch als einzigartiges Projekt in Brandenburg ihr Elektro-Dorfmobil bekommen, würde sich Beermann ein persönliches Bild davon machen wollen. „Wir haben vor, ihn dann einzuladen. Wir warten ja nur noch auf das Auto.“

Anna Funke aus Barsikow (l.) und Albrecht Gottschalk aus Nackel in Potsdam mit Staatskanzlei-Chefin Kathrin Schneider. Quelle: Staatskanzlei Brandenburg

Alles in allem empfand Anna Funke die Veranstaltung der Staatskanzlei als „eine sehr schöne Anerkennung“, wie sie sagt: „Schade, dass nur 100 Leute eingeladen werden konnten. Es hätten so viele mehr verdient.“ Sie habe ihre Einladung jedenfalls stellvertretend für alle Barsikower angenommen, die sich ehrenamtlich engagieren.

Schulz : Keine Reaktion auf Hilfegesuch nach Feuerwachenbrand

Auch Wusterhausens Bürgermeister Philipp Schulz freute sich, dass aus seiner Gemeinde gleich zwei Menschen dafür ausgewählt worden waren. Dies tat er schon am Freitag anlässlich des Neujahrsempfangs in Wusterhausenkund, bei dem ebenso Ehrenamtler ausgezeichnet wurden. Allerdings verband er es zugleich mit einer heftigen Kritik Richtung Staatskanzlei. Denn diese habe er nach dem Brand der Feuerwache in Wusterhausen im Oktoberum Hilfe gebeten, bisher jedoch ohne Reaktion.

So freute sich Schulz zwar mit Blick auf Anna Funke und Albrecht Gottschalk, ergänzte aber: „Wenn das Ehrenamt Hilfe braucht, wird meist geschwiegen. Im Falle unserer Feuerwehr kann die Staatskanzlei natürlich gerne noch nachbessern und dem Ehrenamt eine Anerkennung – in welcher Form auch immer – übermitteln“, sagte Schulz: „Hinweise, in welche Richtung dies gehen könnte, gab es von mir an die Staatskanzlei genug. Aber Potsdam ist wieder weit weg und hat das Ohr nicht an der Masse.“

Von Matthias Anke