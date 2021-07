Roddahn

Ein Leben wie aus dem Bilderbuch. Im Roddahner Eichhörnchenverlag nimmt man das jetzt ganz wörtlich – fast. Im Grunde dreht man das Ganze noch einmal: ein Bilderbuch wie aus dem Leben.

Das 2017 gegründete Unternehmen hat sich auf künstlerisch gestaltete Kinder- und Bilderbücher spezialisiert. Jetzt lädt man junge und alte Leser ein: „Spaziere in dein Bilderbuch!“

„Wir wollten ein Buch machen, das allen Raum gibt, sich damit zu identifizieren“, sagt Verlagsgründerin und -eigentümerin Nina Alice Schuchardt. Es sollte ein wenig weg gehen von den sonst üblichen Bilderbuch-Klischees. „Es gibt ja Gruppen, die sich da kaum wiederfinden.“

Aus der Realität ins Bilderbuch

Die Idee ist es, eine Bilderbuch-Kulisse mit ganz realen Menschen zu bevölkern. Für den Hintergrund hat Illustratorin Karoline Elke Löffler aus Berlin, die bereits mehrfach mit dem Eichhörnchenverlag zusammenarbeitete, schon gesorgt. Unter dem Titel „Stadtspaziergang“ schuf sie Straßenansichten mit Plätzen, Häusern, Läden.

„Das wird ein sehr großes Bilderbuch“, kündigt Nina Alice Schuchardt an. Die acht stabilen Seiten aus Pappe weisen ein ungewöhnliches Format von 50 mal 22 Zentimetern auf. „Das kann man wie eine Spielkulisse aufstellen.“ Die Ringbindung soll es möglich machen.

Für buntes Leben vor diesem Hintergrund dürfen die Leser selbst sorgen. Noch bis zum 10. Juli kann sich jedermann um eine Rolle in der Szenerie bewerben, indem er dem Verlag ein möglichst typisches, lebensnahes Foto von sich oder seinen Liebsten zuschickt. „Ich wünsche mir Bilder, auf denen die Menschen sich wiederkennen“, sagt die Verlagschefin.

Zum Angucken, Entdecken und Mitspielen

Denn Karoline Elke Löffler will die Fotovorlagen zeichnerisch so umsetzen, dass bewegliche Spielfiguren für den „Stadtspaziergang“ entstehen. „Die Figuren werden mit dem Buch zusammen produziert und sozusagen als Set ausgeliefert“, erklärt Nina Alice Schuchardt.

Natürlich ist die Zahl dieser Bilderbuchakteure begrenzt. Die Grafikerin wird aus den eingesandten Fotos eine Auswahl treffen müssen. Aber Nina Alice Schuchardt verspricht: „Wir werden auch ein paar Blanko-Figuren ausstanzen und beilegen. Die kann dann jeder mit eigenen Bildern gestalten.“

Ursprünglich hatte der Eichhörnchenverlag vor, sein jüngstes Werk im September zu veröffentlichen. Aber auch Bilderbuchpappe ist momentan von Lieferengpässen betroffen. „Wir hoffen auf eine Veröffentlichung noch vor Weihnachten“, sagt Nina Alice Schuchardt jetzt auf Nachfrage.

Roddahner Verlag macht Kunst für Kinder

Vorbestellen lässt sich der „Stadtspaziergang“ schon jetzt direkt beim Verlag. Das Buch kostet 32 Euro. Mit der Veröffentlichung soll es auch im regionalen Buchhandel erhältlich sein und zumindest auf Nachfrage sogar bundesweit.

Nina Alice Schuchardt aus Roddahn gründete den Eichhörnchenverlag 2017. Quelle: privat

Nina Alice Schuchardt wuchs in Roddahn auf und lebt nach Jahren in Berlin seit 2014 wieder dort – genauer: im Ortsteil Neuroddahn. 2017 gründete die damals 28-Jährige den Eichhörnchenverlag. Als junge Mutter war die studierte Kunsthistorikerin unzufrieden mit dem aktuellen Angebot an Büchern für Kleinkinder.

In Zusammenarbeit mit befreundeten Künstlern entstand die erste Veröffentlichung des neuen Verlags: ein Buch mit Texten und Bildern über Tiere auf den Land. „Kunst gibt den Erwachsenen so viel, sie kann in der Form auch Kindern etwas geben“, erklärt Nina Schuchardt ihre Motivation. Mittlerweile folgten jedes Jahr etwa zwei weitere Bücher, mal märchenhaft, mal mit Realitätsbezug, mit Text oder nur zum Ansehen, aber immer mit deutlicher Handschrift der beteiligten Künstler.

Der Verlag informiert unter www.eichhoernchenverlag.de über sich und seine Angebote. Dort finden sich auch die Details zur Beteiligung am „Stadtspaziergang“.

Von Alexander Beckmann