Ein Koffer, der Kontakte schafft in und rund um Giesenhorst selbst in Corona-Zeiten

Es fing alles so gut an: Der neue Nachbarschaftstreff „Der Raum“ eröffnete zu Jahresbeginn im Dorfgemeinschaftshaus von Giesenhorst seine Pforten. Es gab neben den Mittwochstreffen auch schon zwei sogenannte Jam-Sonntage, an denen sich kreativ ausgelebt wurde. Doch dann kam die Corona-Krise.

Hinter den geschlossenen Türen aber tat sich einiges in diesem zur Gemeinde Dreetz gehörenden Dorf, und es ging regelrecht gut weiter, berichtet die Raum-Initiatorin Manuela Matz-Kubik: „Wir haben kürzlich den zweiten Platz belegt beim bundesweiten Ideenwettbewerb der Deutschen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft.“

Preisverleihung fiel wegen Corona-Regeln aus

Unter dem Titel „Einfach machen“ waren junge Erwachsene bis zu einem Alter von 25 Jahren aufgerufen teilzunehmen. In Matthias Hildebrandt aus Dreetz hatte Manuela Matz-Kubik einen Mitstreiter in passendem Alter, der auch hinter dem Projekt steht. „Nach der Onlineabstimmung über unsere Idee kamen wir unter die besten Zehn. Eine Jury wählte die besten Fünf aus, die dann nach Montabaur in Rheinland-Pfalz eingeladen wurden, um ihre Idee vor der Jury zu präsentieren“, berichtet Manuela Matz-Kubik.

Mathias Hildebrandt stellte den Nachbarschaftstreffpunkt vor. Angesichts der Corona-Krise aber musste die für den 24. April geplante feierliche Preisverleihung dann abgesagt werden.

Für Bewohner auch aus dem Umkreis von Giesenhorst

„Wir gewannen mit dem zweiten Platz die Möglichkeit, den Raum weiter auszustatten und die bisher entstandenen Kosten, vor allem die für die Vorbereitungen, zu decken“, sagt Manuela Matz-Kubik: „Wir sind sehr dankbar, dass die Jury uns das Vertrauen in unsere Arbeit hier in der Region schenkt.“

Nun sind alle Bewohner im Umkreis von Giesenhorst eingeladen, an dem Projekt weiter mitzuwirken und es zu nutzen, etwa neue Dinge auszuprobieren – selbst trotz der noch immer geltenden Coronaregeln. Denn der „Raum“ bietet jetzt auch Ausleihmöglichkeiten.

Ein Koffer voller Dinge für kreative Entfaltung

„Vor Corona“ – und wohl bald auch wieder danach – stand das Beisammensein im Mittelpunkt, erzählt die Sozialarbeiterin Matz-Kubik, die vor über sieben Jahren mit ihrem Mann aus Berlin nach Dreetz zog, nach ihrem Studium zuletzt das Jugendfreizeitzentrum in Kyritz leitete und 2018 in Dreetz Alteingesessene und Zugezogene zu einem Gedankenaustausch einlud. „Der Raum“ ist ein Ergebnis dessen.

Damit die Leute trotz Corona in Kontakt bleiben können, kam sie auf das Motto: „Kannst du nicht zum Raum, kommt der Raum zu dir.“ Denn mit Zuwendungen der Kulturförderung 2020 des Landkreises Ostprignitz-Ruppin werden solche „Werkstätten für Kultur und Kreatives“ eigentlich vor Ort realisiert. Da das aber nicht möglich ist, entwickelte Manuela Matz-Kubik die „Raum-Box“ und den „Raum-Koffer“.

Was ein Kofferraum ist, weiß jeder. Aber ein Raumkoffer? In Giesenhorst soll dieses Kreativgepäck auch trotz Corona-Krise dabei helfen, Menschen zusammenzubringen. Quelle: privat

Für eine Woche kann sich ein Gegenstand oder etwas Material ausgeliehen werden, thematisch sortiert nach Malerei, Musik, Literatur, Handarbeit oder Werkeln und Basteln. „Um mit Nachbarn trotzdem in Kontakt zu bleiben, werden im Koffer Bilder gesammelt von entstanden Projekten. Es ist quasi gleichzeitig eine kleine Wanderausstellung.“

Die Gelegenheit, Neues auszuprobieren

Der Raum ist keine Dienstleistung, er basiert auf Spenden und Ehrenamt und lebt vom Mitmachen des Einzelnen. „Das ist das Schöne, denn so können individuelle Absprachen getroffen werden, und wer schon immer etwas ausprobieren wollte, hat jetzt die Gelegenheit“, wirbt Manuela Matz-Kubik.

Was sie mit ihrem Thema „Freie Sozial Arbeit (FSA)“ bezweckt, ist auf der Internetseite www.dorf-leben.org erklärt. Weitere Infos zum Projekt in Giesenhorst finden sich auf www.derraumingiesenhorst.de.

