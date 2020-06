Neustadt

Wie schon vom Stadtentwicklungs- und Hauptausschuss empfohlen, so verfolgt nun auch die gesamte Stadtverordnetenversammlung das Ziel, zwischen dem Stadtteil Spiegelberg und dem Freibad die Fußgängerbrücke zu erhalten. Einstimmig sprachen sich die Volksvertreter jetzt gegen einen Rückbau aus.

Allerdings: Ob das Holzbauwerk in Neustadt noch in Teilen erhalten werden kann oder komplett ersetzt werden muss, ist offen. Bauamtsleiter Wolfgang Burau wies unlängst schon darauf hin, dass bei der letzten Prüfung 2017 die 1990 errichtete Brücke als ungenügend eingestuft worden war. Zudem hatte kurz vor der Sperrung im Herbst 2018 ein Passant auf den glitschigen Planken einen Unfall erlitten.

Fraglich, ob der Baum auch das Tragwerk beeinträchtigte

Nun verwies Amtsdirektor Dieter Fuchs auf den nächsten Prüfungsturnus. „Diese Brückenprüfung wird zeigen, was die Tragkonstruktion sagt“, erklärte er.

Denn es geht nicht mehr nur allein um das in die Jahre gekommene Holz, sondern auch um die Brückenfundamente. Diese seien auf der einen Seite womöglich durch einen Baum in Mitleidenschaft gezogen worden, der dort seit gut 20 Jahren direkt an der Brücke wächst – und der eben zusätzlich sein Laub regelmäßig auf die Holzbrücke fielen ließ.

In die Brücke zum Freibad soll wieder investiert werden

Der Stadtverordnete Jan Malo ( CDU) wunderte sich: „Wie konnte das denn nur passieren?“ Zum einen müsse eine Holzbrücke doch regelmäßig gereinigt werden. Zum anderen hätte solcher Baum wie diese Erle doch gar nicht gedeihen können, wäre von Anbeginn ordentlich gemäht worden, so Malo.

Zusätzlich zur Abstimmung gegen einen Rückbau beschlossen die Stadtverordneten auch, in das Bauwerk neu zu investieren. Die laut Beschlussvorlage anstehenden Sanierungskosten: Bei einer Erneuerung mit Kunststoff als Brückenbelag würden knapp 10. 000 Euro fällig werden. „Notwendige Brückenhauptprüfungen“ kosten 2020 und 2026 je 1240 Euro. „Notwendige Brückennebenprüfungen“ kosten 2023 und 2029 jeweils 830 Euro.

Verwaltung hatte aus Kostengründen den Abriss empfohlen

Den Baum zu fällen, der ansonsten „in den nächsten Jahren zu statischen Problemen“ führt , wird etwa 1800 Euro kosten. Und: „Auch müssen für die Verkehrssicherung wie Reinigung, Laubentsorgung und Winterdienst Aufwendungen von etwa. 350 Euro pro Jahr eingeplant werden“, hieß es.

Die Verwaltung hatte aus eben jenen Kostengründen den Rückbau der Brücke vorgeschlagen. Dafür hätten 3000 Euro für den sogenannten Überbau und 3000 Euro für die Widerlager ausgegeben werden müssen. Das aber ist nun vom Tisch.

Von Matthias Anke