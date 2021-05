Neustadt

„Lassen Sie den Alltag draußen und treten Sie ein in unser Freibad.“ Mit diesen Worten kündigt Franziska Plän als Mitarbeiterin in der Neustädter Ordnungs- und Schulverwaltung den kommenden Donnerstag an. Es ist der große Tag der Wiedereröffnung des Freibades in Neustadt „nach sieben Jahren und unendlich viel geleisteter Arbeit.“

An diesem 3. Juni geht es um 13 Uhr mit der offiziellen Übergabe los. Firmen, Vertreter aus der Kommunalpolitik und weitere Gäste wurden dazu eingeladen. Dann startet der Badebetrieb. An den folgenden Tagen ist das Freibad ab 11 Uhr und in den Ferien schon ab 10 Uhr geöffnet.

Auch Verein „Aktives Neustadt“ in den Startlöchern

In diesem Jahr steht der Stadt Neustadt bei der Betreibung des Freibades der Verein „Aktives Neustadt“ zur Seite, heißt es seitens der Amtsverwaltung anerkennend. „Sei es die Planung von Veranstaltungen, die Versorgung der Badegäste, die Unterstützung unserer Bademeisterin und vieles mehr, der Verein wird aktiv am Schwimmbetrieb und dem Drumherum unterstützend tätig sein.“

Die neue Sprungturmanlage im neuen Neustädter Freibad. Quelle: Amt Neustadt

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sich so einiges geändert hat und sich ein Kommen daher sehr lohnt. Das Wasser des Beckens wird demnach rein biologisch aufbereitet.

Neu: Wasser ohne Chemikalien

„Unser Wasser wird durch verschieden gelagerte Kiesschichten gefiltert, mithilfe von Pumpen in das Schwimmbecken gefördert und über Schwallrinnen dem Klärteich wieder zugeführt. So müssen sich unsere Badegäste nicht länger den schädlichen Einflüssen von Chemikalienaussetzen. Reizungen, beispielsweise der Augen oder allergische Reaktionen durch Chlor bleiben aus.“

Die Nutzer des Freibades können sich in 540 Quadratmetern Schwimmfläche mit einer Beckentiefe von bis zu 3,83 Metern, mit einem 1er- und 3er- Sprungbrett, mehreren Startblöcken sowie 25-Meter-Wettkampfschwimmbahnen nach Lust und Laune austoben.

Zeiten und Preise Öffnungszeiten: von Juni bis August außerhalb der Ferien dienstags bis sonntags 11 bis 19 Uhr (optional bis 20 Uhr), innerhalb der Ferien dienstags bis sonntags von 10 bis 19 Uhr (optional bis 20 Uhr). Eintrittspreisegemäß Gebührenordnung: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre zahlen 1,70 Euro. Die 10er-Tageskarte für sie kostet 15 Euro, die Saisonkarte 50 Euro. Erwachsene zahlen 2,20 Euro Eintritt, für die 10er-Tageskarte 20 Euro und für die Saisonkarte 65 Euro. Sport- und Schwimmkurse: Wie schon in den vorhergehenden Jahren können im Freibad die Schwimmstufen Seepferdchen, Bronze, Silber und Gold absolviert werden. Das Freibad-Team ist dazu unter 033970/8 67 60 erreichbar.

Auf der weitläufigen Rasenfläche laden verschieden Sitzmöglichkeiten und Sonnenschirme zum gemütlichen Verweilen ein. Neben dem Baden stehen verschiedene Sportgeräte zur Verfügung, um etwa Beachvolley, Basketball und Tischtennis zu spielen. Für die kleinen Gäste stehen Spielgeräte bereit.

Von Matthias Anke