Neustadt

Bei einem Verkehrsunfall Am Vogelsang in Neustadt ist am Mittwoch um 7.15 Uhr ein elfjähriger Junge verletzt worden. Das Kind hatte laut Polizei mit einem Fahrrad die Straße überquert. Eine 58-jährige Autofahrerin bremste, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Junge verletzte sich leicht. Er wurde im Rettungswagen untersucht und dann an seine Mutter übergeben. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 750 Euro.

Von MAZonline