Pferde und Menschen gut gelaunt

Neustadt

Genau so hatten sich all die vielen Mitwirkenden die Premiere der diesjährigen Neustädter Hengstparaden am Sonnabend wohl vorgestellt: ein richtig buntes Programm, ideales Wetter und rund 3000 Zuschauer.

Die erlebten ein fast vierstündiges Programm, das von der Zucht über den Sport bis zur gut gemachten Unterhaltung einen wirklich weiten Bogen spannte. Natürlich dauerte es seine Zeit, bis jedes Schaubild mit Reitern, Pferden, Wagen seine Runden über den weitläufigen Paradeplatz gedreht hatte. Langweilig wurde es aber nie.

Tradition mit Unterstützung

Für das Haupt- und Landgestüt sind die Hengstparaden durchaus eine Frage des Selbstwertes. „Während europaweit Landgestüte ihre Bedeutung verloren haben, können wir hier unsere Tradition pflegen“, sagte Gestütsgeschäftsführerin Regine Ebert zur Begrüßung. Das sei dem Engagement der Mitarbeiter und Unterstützer ebenso zu verdanken wie der Förderung durch das Land Brandenburg.

Bei den Hengstparaden geht genau wie bei der Pferdezucht aber nicht nur um Tradition. Ganz neu im Programm war beispielsweise das Landespolizeiorchester Mecklenburg-Vorpommern. Äußerst professionell übernahmen die 30 Musiker unter der Leitung von Christof Koert die Rolle der Showband. „Ungarische Post“ mit Live-Musik, so etwa gab es zuvor bei den Hengstparaden noch nicht zu erleben.

Am kommenden Sonnabend, dem 21. September, ist das Polizeiorchester noch einmal mit in Neustadt dabei. Die letzte Vorstellung am 28. September muss dann leider ohne die Musiker auskommen.

Buntes Treiben rund um die Show

Jedesmal mit dabei ist ein ausgesprochen abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Das begann am Sonnabendvormittag mit Stallvorführungen und erstreckte sich über fast volksfestartiges Markttreiben bis hin zu zahlreichen Informationsangeboten rund um Pferde, Zucht und Sport. Die Hengstparaden sind nach wie vor das Neustädter Aushängeschild schlechthin.

Dem fügte der Förderverein der Gestüte am Sonnabend einen neuen Aspekt hinzu. Am Rande der Veranstaltung präsentierte er einen Bildband, der den Verlauf eines ganzen Jahres im Gestüt ausgesprochen stimmungsvoll dokumentiert. „Mein Grundgedanke war: Mach ein Buch, dass du selber gern in den Händen halten möchtest“, umriss Autorin Jana Harder ihre anderthalbjährige Arbeit an dem Band, bei der tausende Fotos von Pferden, Menschen, Landschaft und Bauten entstanden waren.

Beste Werbung für die Region

Als Vorsitzender des Fördervereins, der die Veröffentlichung über Spenden ermöglichte, fasste Ulrich Junghanns seinen Anspruch an das Buch so zusammen: „Einmal innehalten und besinnen, was wir hier an großartiger Einrichtung, an großartiger Pferdezucht haben – das sollte es eigentlich sein.“

Brandenburgs Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger war bei der Hengstparade und bei der Buchvorstellung dabei. Beides sieht er als beste Werbung für Brandenburg: „Das ist ja auch das Gestüt der Hauptstadtregion. Da haben wir bestimmt noch Luft nach oben.“

Der Bildband wird bei den noch ausstehenden beiden Hengstparaden am Stand des Fördervereins angeboten, lässt sich aber auch über dessen Internetseite (www.freunde-neustaedter-gestuete.de) bestellen.

Der Eintritt zu den Hengstparaden kostet 12 Euro. Sitzplätze gibt es ab 20 Euro unter www.neustaedter-gestuete.de.

Von Alexander Beckmann