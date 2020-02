Amt Neustadt startet sein größtes Bauvorhaben

Neustadt

Praktisch arbeitet auch auf dieser Baustelle kaum noch jemand mit dem Spaten. Der symbolische erste Spatenstich für den Umbau und die Erweiterung der Neustädter Prinz-von-Homburg-Schule bot am Freitag aber allen Beteiligten Gelegenheit, noch einmal zusammenzukommen: Vertreter der Schule, der Amtsverwaltung, der Amtskommunen, der Landes- und Bundespolitik, der Planer und Baufirmen.

Das Projekt ist schließlich alles andere als alltäglich. „Für das Amt Neustadt ist das das bedeutendste Bauvorhaben seiner Geschichte“, stellte Amtsdirektor Dieter Fuchs klar. „Wir sprechen hier von 12 Millionen Euro.“

Grundlegende Modernisierung war unumgänglich

Fuchs erinnerte an die rund fünf Jahre andauernden Vorbereitungen. „Uns war klar, dass wir mit kleinteiligen Sanierungsmaßnahmen hier keine Schule mit vernünftigen Bedingungen für unsere Kinder erreichen werden.“ Eine grundlegende Modernisierung des Hauses sei unumgänglich gewesen.

Ungefähr so wird nach den Vorstellungen der Planer die umgestaltete Neustädter Schule aussehen. Quelle: Eilers Architekten BDA

Nun soll in den nächsten drei Jahren an der Nordseite des Gebäudes ein Anbau mit 14 zusätzlichen Klassenzimmern entstehen, die dann auch die bisherige, separate „Kleine Grundschule“ ersetzen. Der Rest des Hauses wird innerlich wie äußerlich umfassend überarbeitet. Unter anderem werden neue Flure den Zugang zu den Räumen deutlich erleichtern. Im Anschluss will man auch noch das Schulumfeld weitgehend neu gestalten.

Neustadt fand Unterstützer in Potsdam

Der Weg hin zu dieser Lösung sei steinig gewesen, betonte Dieter Fuchs. Förderideen seien gescheitert, Finanzierungsideen mussten mehrfach überarbeitet werden. Letztlich habe man es vor allem dem einstigen Brandenburger Finanzminister Christian Görke ( Die Linke) zu verdanken, dass sich schließlich doch eine Lösung fand.

4,5 der 10 Millionen für den Gebäudeumbau kommen nun aus Fördertöpfen. „Da bleibt immer noch ein großer Eigenanteil für die Kommunen“, konstatiert der Amtsdirektor. Das Amt Neustadt ist zwar Träger der Schule, sein Geld bekommt es aber von den Amtsgemeinden. Deren Leistungsfähigkeit sei mit dem Großvorhaben nun definitiv ausgereizt, so Fuchs. Die gute Nachricht: „Die Kostenkalkulation liegt im Rahmen, den wir uns vorgestellt haben. Das ist heute ja nicht selbstverständlich.“

Handwerker kommen aus der Region Als Bauherr hat das Amt Neustadt beim Schulbau auf einen Generalauftragnehmer verzichtet und stattdessen zahlreiche regionale Handwerksfirmen engagiert. Sicherung und Entkernung: Baumec aus Groß Haßlow Bauhauptgewerk: MKM Bau Stepenitz aus Marienfließ Dach: Dachdeckerei Krumm aus Mirow Heizung und Sanitär: KHS Kyritzer Haustechnik und Service Elektroinstallation: eluh Anlagen Kyritz Gerüstbau: Jasch Gerüstbau Kyritz Die Koordiantion übernimmt das Büro Eilers Architekten BDA aus Ludwigsfelde.

Zahlreiche Kooperationspartner in der Region

Der Amtsdirektor dankte ausdrücklich den Kooperationspartnern, deren Unterstützung es erst ermögliche, dass der Unterricht trotz des Umbaus weitgehend problemlos weiterlaufen kann. So habe beispielsweise die Stiftung Brandenburgisches Haupt- und Landgestüt kostenlos vier Räume bereitgestellt. Auch in der Außenstelle des Landesamtes für Umwelt habe sich Platz gefunden. Und die Firma Hüffermann Transportsysteme habe sich mit ihrer Unterstützung beim Arbeitslehreunterricht einmal mehr als wichtiger Partner erwiesen.

In anderthalb Jahren werden, wenn alles glatt läuft, die Neustädter Schüler die ersten neuen und umgestalteten Räume in ihrer Schule beziehen können. Dann folgt bis Ende 2022 ein zweiter Bauabschnitt für den Rest des Hauses.

„Ich wünsche mir auch hier Tesla-Geschwindigkeit“, sagte Brandenburgs Finanzminister a. D. Christian Görke am Freitag. „Ich wünsche dieser Schule mit ihrem besonderen Profil viel Erfolg.“ In Neustadt lernen Schüler der 1. bis 13. Klassen unter einem Dach. Hinzu kommen Ganztagsbetrieb, Förderschulangebote und natürlich das Reiten in der Schule.

Von Alexander Beckmann