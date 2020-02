Kampehl: Festivalleiter räumt mitSchöller-Mythen auf

Neustadt

Der Neustädter Amtsausschuss befasst sich am Montagabend ab 18.30 Uhr in Olafs Werkstatt auch mit den Schöller-Festspielen, einer gemeinsamen Veranstaltung der Kleeblattkommunen Kyritz, Wusterhausen, Gumtow und Neustadt. Das Amt Neustadt ist Veranstalter des Festivals. In dem Beschluss geht es laut Festspielleiter Peter Schroth und Joachim Pein (beide Ehrenamtler) um eine geringe Erhöhung der Festspielfinanzierung in Höhe von 1800 Euro. Die drei Nachbarkommunen haben den Beschluss gefasst. Neustadt nicht. Er kommt nun erneut auf den Tisch.

Schroth und Pein wollen deshalb nun die Gelegenheit nutzen, um mit den Mythen aufzuräumen, die sich um Schöller ranken. Das sei notwendig, um für die Zukunft Informationslücken zu schließen und falsche Darstellungen richtig zu stellen. MAZ zählt im Folgenden Schöller-Mythen auf und die Meinung von Pein und Schroth als Ehrenamtler dazu.

Mythos 1: Schöller brauchen wir hier nicht.

Richtig und nicht richtig. Manch einer interessiert sich nicht für Theater. Aber grundsätzlich ist der Satz von H. Hoffmann sehr gut: „Der Mensch wird erst durch Kultur Mensch.“ Schöller ist ein markanter Teil der Kultur- und Freizeitangebote im Kleeblatt. Der eigentlich gesellschaftliche Gewinn, warum eben auch Kreis und Land finanzieren, ist, Begegnung zu initiieren, Kommunikation zu fördern. Schöller ist live und das in Gemeinschaft.

Mythos 2: Ich brauche das nicht.

Richtig. Die Geschmäcker sind verschieden. Aber falsch wäre es, die etwa 2000 theaterinteressierten Zuschauern nicht mitzunehmen. Bis zu 30 Prozent der Besucher kommen aus der Prignitz, dem Havelland, aus Potsdam und Berlin. Das spricht für unsere Region.

Mythos 3: Schöller braucht nur eine Anschubfinanzierung.

Richtig und nicht richtig. Wurde 2012 korrigiert durch Schroth. Erkenntnis: „Pension Schöller“ wird kein Selbstläufer. Die Festspiele müssen in der Kleeblattregion präsent sein. Das „Teatro mobil“ wird 2011 erfunden und startet 2012. Die Erweiterung des Programms von Schöller kommt auf Anregung durch Staatssekretär Gorholt zustande, nach intensiven Diskussionen mit dem Kulturministerium in Potsdam. Die Förderung durch die Kleeblattkommunen ist Voraussetzung für die Förderung von Landkreis und Ministerium.

Mythos 4: Schöller muss wie ein marktwirtschaftliches Unternehmen geführt werden, sonst taugt es nichts.

Nicht richtig. Schöller kann nicht marktwirtschaftlich geführt werden. Alle Theater in der BRD, auch in der ehemaligen DDR, werden und wurden subventioniert. Die Theaternation Deutschland ist eine Errungenschaft des Bürgertums. Es gibt 250 staatlich und kommunal geförderte Theater und 80 Festivals. Das deutsche Stadt- und Staatstheatersystem soll ins Weltkulturerbe aufgenommen werden.

Mythos 5: Schöller will immer mehr Geld.

Nicht richtig. Schöller weiß sehr gut zu kalkulieren und hauszuhalten. Es gibt nur eine Gefahr: ein verregneter Sommer. Die Bitte um geringfügige Erhöhung ist der Tatsache geschuldet, dass die künstlerische Leitung nach zehnjähriger ehrenamtlicher Tätigkeit in eine wenigstens geringfügig vergütete Beschäftigung übergehen soll. Bei anderen Festspielen in Deutschland stellen die ausrichtenden Gemeinden dafür einen Intendanten ein.

Mythos 7: Schöller verbrennt Geld in Neuruppin .

Falsch. Schöller erweitert seinen Kreis mit einem Gastspiel und lockt damit Theaterfreunde an. Viele Kreisstädter nehmen wohlwollend zur Kenntnis, dass es jenseits der Autobahn im Kreis OPR auch hochkarätige Kultur gibt. Neuruppin verlangt keine Platzmiete, sponsert Strom und Wasser. Es wird ein Gespräch mit Bürgermeister Golde über eine Finanzierungsbeteiligung geben.

Mythos 8: Schauspieler bekommen zu viel Geld.

Nicht richtig. Die Schöller/Krug/ Loriot/Dinner-Spieler erhalten pro Vorstellung etwa 350 Euro. Sie arbeiten in ihren Theaterferien bei Schöller. Die Auftrittszeit ist nur ein Bruchteil ihres Arbeits- und Zeitaufwandes.

Mythos 9: Die Schöllerleitung macht sich die Taschen voll.

Falsch. Die Leitung der Festspiele ist ehrenamtlich. Nachweislich fallen bei Peter Schroth gut 900 Stunden Arbeitsleistung im Jahr an. Für Joachim Pein sind es über 300 Stunden. Hinzu kommen Ausgaben durch gefahrene Kilometer. Beide erhalten nur wenn die Saison wirtschaftlich erfolgreich war, eine Aufwandsentschädigung.

Bei der Langen Schöller-Nacht im Kampehler Schlosspark wird auch immer der namensgebende Schwank „Pension Schöller" aufgeführt. Quelle: Alexander Beckmann

Von Sandra Bels