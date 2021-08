Neustadt

Ein nächtliches Feuer wütete am Dienstag gegen 23.30 Uhr in Neustadt.

OPR: Garage in Neustadt (Dosse) in Flammen

In der Dreetzer Straße / Hohenofener Straße (unterschiedliche Angaben von Polizei und Feuerwehr) stand im Hinterhof eines Einfamilienhauses eine Garage in Flammen. Außer der Garage wurden ein Carport und eine Werkstatt beschädigt.

Feuerwehren aus Neustadt, Zernitz, Dreetz und Sieversdorf löschen

Die freiwillige Feuerwehr löschte den Brand unter Einsatz von Atemschutz mit 43 Feuerwehrleuten und elf Einsatzfahrzeugen aus Neustadt, Zernitz, Dreetz und Sieversdorf, bevor die Flammen auf benachbarte Wohnhäuser übergreifen konnten.

Feuerwehr Neustadt in Sorge wegen Gasflaschen am Brandherd

Dabei war Vorsicht geboten, weil sich in der Garage außer zwei Mopeds und einem Rasenmäher auch Gasflaschen befunden haben sollen. Der Inhalt der Garage war nicht zu retten, aber die Schäden am Gebäude halten sich in Grenzen. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr hatte bis 1.30 Uhr zu tun.

Kriminalisten untersuchen Brand in OPR

Am Mittwoch untersuchten Kriminaltechniker den Brandort. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen sie von einem technischen Defekt aus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 30 000 Euro.

Von MAZ-online