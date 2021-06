Vor vielen Jahren hat René Harsch sein Herz für die einheimischen Reptilien entdeckt. Der Naturpark Westhavelland ist eines der Schutzgebiete, in denen er sich um die immer weniger werdenden Brutplätze bemüht. In der Filmtierschule Sieversdorf, die am Sonntag in die neue Saison startet, erfahren Besucher bei Führungen viel Wissenswertes über die heimische Tierwelt.