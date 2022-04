Flucht gestern und heute: Wanderausstellung jetzt in der Kirche Köritz in Neustadt

Der Kyritzer Alfons Zeh berichtete Neustädter Schülern mit bewegenden Worten aus seinem Leben. Und von diesem erzählt jetzt auch eine der Tafeln der Wanderausstellung „Flucht gestern und heute“ in der Kirche Köritz in Neustadt. Anschließend folgte ein Gedenken auf dem jüdischen Friedhof in Zernitz.