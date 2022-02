Neustadt

Wenn im Neustädter Freibad Anfang Juni in die neue Saison beginnt, werden Besucher voraussichtlich mehr zahlen müssen als im vergangenen Jahr. Die Stadtverordneten beraten gerade über eine neue „Entgeltordnung“. Laut Entwurf sollen die Eintrittspreise erstmals seit 15 Jahren erhöht werden.

Das Freibad war im vergangenen Jahr nach mehrjähriger Schließung und dem Umbau zum Naturbad wiedereröffnet worden. Die rund 6500 Besucher dieser ersten Saison zahlten vorerst die gleichen Eintrittspreise wie vor der Schließung 2014. „Aufgrund des langen Zeitraums und der Neueröffnung eines Naturbades im Jahr 2021 ist eine Anpassung notwendig“, begründet die Amtsverwaltung nun ihren Vorschlag zur Gebührenerhöhung.

3 Euro Eintritt im Freibad Neustadt

Mit den bisherigen 2,20 Euro pro Tageskarte für Erwachsene lag das Neustädter Freibad regional auf jeden Fall im unteren Preisbereich. Die Strandbäder in Kyritz und Wusterhausen verlangen 3 beziehungsweise 2,50 Euro. Im technisch halbwegs vergleichbaren Naturbad Premnitz zahlen Erwachsene sogar 3,50 Euro.

Die Neustädter Amtsverwaltung schlägt für das Bad in Neustadt nun den gleichen Preis wie in Premnitz vor: 3,50 Euro für die Tageskarte. Kinder, Schüler, Auszubildende, Studenten und Schwerbeschädigte müssten ermäßigt 2,50 statt der bisherigen 1,70 Euro zahlen.

Baden am Abend wäre billiger

Darüber hinaus sieht der Entwurf der Entgeltordnung Sparmöglichkeiten wie Zehnerkarten für 20 bis 25 Euro, Saisonkarten für 50 bis 75 Euro und Gruppenkarten für 2 Euro je Person vor. Wer eben mal schnell nach Feierabend ins Wasser springen will, würde ab 17.30 Uhr nur 1,50 Euro zahlen (ermäßigt: 1 Euro). Das Bad ist normalerweise bis 19 Uhr geöffnet.

Auch die Preise für offene Schwimmkurse sollen steigen – von 40 auf 80 Euro. In Wusterhausen zahlt man dafür derzeit 50, in Kyritz 100 Euro. Für Kindereinrichtungen und Schulen des Amtes gelten gesonderte Konditionen. Alles in allem erwartet die Amtsverwaltung: „Mit der vorgeschlagenen Anpassung der Nutzungsentgelte würden sich bei gleicher Inanspruchnahme wie im Jahr 2021 die Einnahmen erhöhen.“

Bürgermeister hält Preise für noch vertretbar

Der Sozialausschuss und der Hauptausschuss der Stadt Neustadt empfahlen den Stadtverordneten zu Wochenbeginn, die neuen Preise zu beschließen. „Wir haben uns das sehr intensiv angesehen“, berichtet Bürgermeister André Stimm. „Preiserhöhungen macht man bei solchen Einrichtungen natürlich ungern. Aber wir halten das noch für vertretbar.“ Schließlich habe sich auch die Qualität des Angebots im Freibad durch den Umbau deutlich verbessert.

Die Entscheidung über die Freibad-Preise soll bei der öffentlichen Sitzung der Stadtverordneten am Montag, dem 28. Februar, fallen.

Von Alexander Beckmann