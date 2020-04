Bartschendorfer Friedhof geschlossen, Kirche verkauft

Bartschendorf

Knapp 250 Jahre nach der Gründung des Ortes 1774 endet für Bartschendorf ein Stück Geschichte: Der kirchliche Friedhof an der Kirchenruine soll perspektivisch aufgegeben werden.

Der Gemeindekirchenrat Dreetz beschloss in der vergangenen Woche, die Anlage zu schließen. Bereits vor 40 Jahren hatten sich die beiden benachbarten Kirchengemeinden zusammengeschlossen.

„Die Schließung bedeutet, dass keine Bestattungen mehr auf diesem Friedhof erfolgen“, erklärt Pfarrer Lars Haake aus Sieversdorf. „Trauerfeiern und anschließende Beisetzungen können anstelle dessen in Dreetz oder Giesenhorst stattfinden.“

Weniger Einwohner, weniger Beerdigungen

Leicht habe man sich die Entscheidung nicht gemacht, berichtet der Vorsitzende des Dreetzer Gemeindekirchenrats Siegfried Peter. Doch das Gelände sei nun mal kaum noch genutzt worden. Bartschendorf zählt nicht einmal mehr 100 Einwohner. Zu seinen Hochzeiten lebten über 200 Menschen in dem Kolonistendorf. Das ist lange her.

„Wir hatten vor sechs Jahren die letzten Beerdigungen“, sagt Siegfried Peter. Schon Mitte der 1990er Jahre sei der westliche Teil des Friedhofs angesichts der sich abzeichnenden Entwicklung geschlossen worden. Nun folge der Rest.

Bartschendorfer Friedhof bleibt erhalten

Zugleich versichert der Gemeindekirchenratsvorsitzende, dass Angehörige weiter Zugang zu den Grabstätten erhalten werden – mindestens bis zum Ablauf der vereinbarten Ruhezeiten. In der Regel sind das um die 20 Jahre.

„Der Friedhof als solcher bleibt natürlich“, bestätigt auch Pfarrer Lars Haake. Obwohl in der Vergangenheit schon viele Gräber eingeebnet wurden, wolle man das parkartige Areal bewahren. „Das Gelände wird in unserem Auftrag weiterhin gepflegt.“

Der Bartschendorfer Friedhof umgibt die Ruine der Dorfkirche. Seit 1977 steht die ohne Dach da, nachdem es wegen Baufälligkeit abgetragen werden musste. Zuvor hatte es damals eine Einwohnerversammlung zur Zukunft des Hauses gegeben. „Da war nur der alte Herr Voigt als einziger Teilnehmer“, erinnert sich Siegfried Peter. Eine Sanierung habe man daraufhin mangels Interesse und Geld verworfen.

Dorfkirche war schon früh ein Sorgenkind

Die Kirche war 1802 fertiggestellt worden und bot zu der Zeit 502 Sitzplätze für die Einwohner von Bartschendorf und der umliegenden kleineren Siedlungen Michaelisbruch, Zietensaue, Giesenhorst und Siegrothsbruch. Architektonisch entspricht der Bau in etwa der Kirche von Dreetz, die gut 20 Jahre früher errichtet wurde.

Die Tafel erinnert an die Spender, die 2008 die Bemühungen um die Wiederbelebung der Kirchenruine unterstützten. Quelle: Alexander Beckmann

Allerdings machte die Bartschendorfer Kirche schnell mit Baumängeln auf sich aufmerksam. Schon 1806 fiel Putz vom Turm und beschädigte das Dach. Minderwertige Ziegel entpuppten sich als wenig wetterfest. Schlecht abgelagertes Holz führte zu Schäden am Fußboden. Der Streit mit den Handwerkern endete für die Bartschendorfer mit einer Niederlage. Sie mussten sich mit dem erhöhten Instandhaltungsaufwand abfinden – bis sie das Gebäude in den 1970er Jahren faktisch aufgaben.

1996 wurde zumindest das Turmdach des Baudenkmals erneuert. Die Wände des offenen Schiffs erhielten eine Abdeckung gegen weitere Witterungsschäden. Um 2007 herum startete eine Handvoll Bartschendorfer und Dreetzer unterstützt von Spenden einen weiteren Anlauf zur Bewahrung des Bauwerkes. So konnte unter anderem die hölzerne Turmkonstruktion gesichert werden.

Anläufe zum Wiederaufbau scheiterten

Doch weitere Pläne – beispielsweise im Turm einen Veranstaltungsraum für das Dorf einzurichten – verliefen im Sande, wie Siegfried Peters berichtet, der damals selbst mit aktiv war. „Die Resonanz war einfach nicht da.“ Zumindest zum Teil sei das wohl der Einwohnerentwicklung und dem schwindenden Interesse an Kirche ganz allgemein zuzuschreiben. „Wir waren mal 790 Mitglieder. Jetzt sind wir noch 244.“

Seit Mitte der 1970er Jahre ist die 1802 fertiggestellte Bartschendorfer Kirche eine Ruine. Quelle: Alexander Beckmann

„Die Frage, wie wir mit der Kirchenruine weiter umgehen, beschäftigt uns seit Jahren“, sagt Pfarrer Haake. „In Bartschendorf fehlt momentan ein bisschen die Kraft für größere Aktionen in dieser Richtung.“

Vor einiger Zeit entschloss sich die Kirchengemeinde deswegen sogar zum Verkauf der Ruine. Der Kirchenkreis bot die Reste des Bauwerkes und die 380 Quadratmeter überbaute Fläche für 1900 Euro an. Inzwischen ist das Angebot im Internet als „verkauft“ markiert. Über Details wolle man in den nächsten Wochen informieren, kündigt der Pfarrer an. Die Bartschendorfer Kirche steht auf der Denkmalliste des Landes Brandenburg.

Von Alexander Beckmann