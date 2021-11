Zernitz-Bahnhof

Bis Weihnachten ist es zwar noch ein Weilchen hin, doch die Adventszeit ist dennoch schon am Freitagnachmittag eröffnet worden. Auf einer Weihnachtsbaumplantage des Tannenhofes Jung in Zernitz-Bahnhof wurde der erste Weihnachtsbaum der diesjährigen Saison in einem feierlichen Akt geschlagen.

Beschäftigte der Kyritzer Stephanus-Werkstätten nahmen den ersten Weihnachtsbaum der Saison als Geschenk entgegen. Quelle: André Reichel

Organisiert wird die Veranstaltung alljährlich vom Gartenbauverband Berlin-Brandenburg, aber immer an einem anderen Standort. In der näheren Umgebung war dies bisher noch nie der Fall. Nun hatten der Seniorchef Hartmut Jung und dessen Sohn Matthias vom gleichnamigen Tannenhof Jung die Ehre, den Saisonstart auszurichten.

Gekommen waren zahlreiche Gäste, darunter lokale Politiker wie die Bürgermeisterin der Gemeinde Zernitz-Lohm Sigrid Schumacher. Silvia Bender, Staatssekretärin im Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz, und der Landrat des Kreises Ostprignitz-Ruppin, Ralf Reinhardt, waren ebenfalls in Zernitz-Bahnhof mit von der Partie wie auch Andreas Jende, Geschäftsführer des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg und der stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes der Brandenburger Baumschulen, Sören Hohbom.

Andreas Jende, Matthias Jung, Laura Stegemann, Silvia Bender und Ralf Reihnardt (v.l.) auf der Weihnachtsbaumplantage des Tannenhofes Jung bei Zernitz. Quelle: André Reichel

Als Ehrengast kam eigens aus Bayern die amtierende Weihnachtsbaumkönigin Laura Stegemann angereist.

Startpunkt der Veranstaltung war der Tannenhof im Dorf. Dort begrüßte Junior-Chef Matthias Jung alle Anwesenden. Die Bläser der „Jäglitz-Hörner Stüdenitz“ waren auch vor Ort und gaben Hartmut Jung, der an diesem Tag 72 Jahre alt geworden ist, ein Ständchen.

Geburtstagsständchen der „Jäglitz-Hörner Stüdenitz“ für den Seniorchef des Tannenhofes, Hartmut Jung. Quelle: André Reichel

Per Bus ging es dann geschlossen zur nahegelegenen Tannenbaumplantage, wo Matthias Jung von der Entwicklung des Tannenhofes, der 2005 mit zehn Hektar Fläche noch recht klein war, berichtete. „Jetzt beträgt unsere Anbaufläche rund 320 Hektar“, so Matthias Jung. Er kündigte an, dass sein Betrieb in dieser Saison voraussichtlich bis zu 200 000 Bäume vermarkten wird.

Die ersten Weihnachtsbäume im Topf stehen schon bereit. Quelle: André Reichel

Staatssekretärin Silvia Bender hob die gute Umweltbilanz von Weihnachtsbaumplantagen als CO2-Speicher und Sauerstoffproduzent hervor. Und noch ein Punkt benannte sie: „Auch bei Weihnachtsbäumen ist die Regionalität eine wichtige Sache“.

Staatssekretärin Silvia Bender und Matthias Jung pflanzten neuen Bäumchen. Quelle: André Reichel

Der erste gefällte Baum der Saison wurde schließlich an die Kyritzer Stephanus-Werkstatt als Geschenk übergeben und anschließend wurden in Sachen Nachhaltigkeit noch neue kleine Tannenbäumchen gepflanzt.

Von André Reichel