Gedenkveranstaltung für die Opfer des Luftangriffs in Zernitz von 1945 wegen Corona-Einschränkungen ausgefallen

Schüler der Homburg-Schule aus Neustadt, Vertreter der Kirche, die Bürgermeisterin, die Amtsverwaltung: Eigentlich hätten sie alle sich an diesem Donnerstag, 16. April, auf dem Zernitzer Judenfriedhof versammelt, um an eine Tragödie zu erinnern. Daran, wie vor genau 75 Jahren ganz in der Nähe bei einem irrtümlichen Angriff alliierter Flieger auf einen Zug 48 ungarische Juden ums Leben kamen. Doch angesichts der aktuellen Corona-Krise fiel auch diese Gedenkveranstaltung aus.

„Ich war ja noch nicht mal mehr dazu gekommen, mich mit der Schule in Verbindung zu setzen wegen der schon länger bestehenden Quarantäne dort“, erklärt die Zernitz-Lohmer Bürgermeisterin Sigrid Schumacher: „Doch auch trotz Corona sollte nicht vergessen werden, was sich 1945 hier zutrug.“ Gerade für junge Menschen gebe es in der Region ja nicht unbedingt viele Orte solcher Art, um sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen.

Opfer des Angriffs waren aus Bergen-Belsen gekommen

2017 fanden sich erstmals Homburg-Schüler auf dem Judenfriedhof in Zernitz ein, um dort gemeinsam mit Amtsdirektor Dieter Fuchs, der Bürgermeisterin und Pfarrer Jürgen Brückner den Opfern des Holocausts zu gedenken. Anlass war der Befreiungstag des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945, der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus.

Die Gedenkstätte in Zernitz wurde unmittelbar nach Kriegsende eingerichtet. Auf dem Grabstein ist auf Deutsch und Hebräisch zu lesen, dass die Juden unterwegs von Theresienstadt gewesen waren – was sich Jahrzehnte später als falsch herausstellte. Es rollte zu dem Zeitpunkt kein Zug mehr von Theresienstadt aus. Vielmehr waren sie von Bergen-Belsen gekommen, wie Nachforschungen ergaben.

Im April 2010 wurde anlässlich des 65. Jahrestages die erneuerte Gedenkstätte eingeweiht, ergänzt um das neue Wissen und auch um die Namen der 45 jüdischen Opfer.

Die abgelegten Steine in der Gedenkstätte „Judenfriedhof Zernitz“. Quelle: Privat

Aus Respekt vor den Toten werden traditionell Steine abgelegt. Auch Sigrid Schumacher tat es so. Ihr Stein hat einen weiten Weg hinter sich, wie sie erzählt. Eingesammelt am Havelufer, wollte sie ihn eigentlich voriges Jahr bei ihrer Jerusalemreise am Grab von Oskar Schindler niederlegen. Dazu sei sie dann mangels Zeit allerdings nicht mehr gekommen.

Im Moment liegen in Zernitz-Bahnhof mehrere Steine auf dem Absatz über der Inschrift. Und die nächste Gelegenheit, dort auch in größerer Runde wieder an diese tragische Geschichte zu erinnern, kommt bestimmt.

