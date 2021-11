In Sophiendorf ist der Friedhof geschlossen. Nun sind die Menschen nach Verkaufsgerüchten um die Zukunft dieses grünen Areals in diesem kleinen Breddiner Ort besorgt. Gerüchte machen die Runde, wonach dort bald Geflügel – Hühner oder Puten – das Grün in eine Wüste verwandeln könnte.