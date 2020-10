Gemeinde Breddin macht’s möglich: Bundeswehr und Kita sind jetzt Partner

Breddin

Aufregung im Breddiner „Zwergenland“. Die Kindertagesstätte hatte kürzlich Besuch von der Bundeswehr. Und auch der Neustädter Amtsdirektor Dieter Fuchs ließ es sich nicht nehmen, dem feierlichen Akt beizuwohnen. Den hatte Bürgermeister Reinhard Neumann schon im vergangenen Monat angekündigt: Bei strahlendem Sonnenschein unterzeichnete er gemeinsam mit Major Stephan Musahl, Kompaniechef er 4. Kompanie des Versorgungsbataillons 142 in der Havelberger Elb-Havel-Kaserne, auf dem Kita-Spielplatz einen Patenschaftvertrag.

Beide Männer hatten sich sehr dafür eingesetzt. Besonders der Kommandeur einer Versorgungseinheit war froh darüber, sein selbstgestecktes Ziel erreicht zu haben, führen ihn doch dienstliche Pflichten demnächst an einen anderen Standort. In Breddin dabei war deshalb auch sein Nachfolger Hauptmann Philipp Wolfram. Er steht wie sein Vorgänger zur Patenschaft der Truppe über die Gemeinde.

Väter von Kita-Kindern sind Soldaten im Versorgungsbataillon

Dass dabei die Kita in den Mittelpunkt rückt und wohl größter Nutznießer der Verbindung sein dürfte, liegt auf der Hand. Schließlich ging die Initiative, die letztlich in dem Vertrag mündete, von hier aus. Väter von Kita-Steppkes aus Breddin und Umgebung sind Soldaten im Versorgungsbataillon – und Papas wollen immer das Beste für ihren Nachwuchs. Also ließen sie sich nicht lange bitten, als der Zaun der Tagesstätte repariert werden musste und Räume im Haus zu renovieren waren.

Fern von jedem Straßenverkehr liegt der Spielplatz der Tagesstätte. Quelle: Frauke Borchardt

Die Gemeinde revanchierte sich. Sie trug zum Gelingen einer militärischen Übung bei, inklusive Weiterbildung von Führungskräften im Saal der Gaststätte „Fritz“. Der gegenseitigen Hilfe könnte man doch eine vertragliche Grundlage geben, keimte langsam aber stetig als Idee.

Sie ist nun umgesetzt, abgesegnet mit einem Beschluss der Gemeindevertretung – zur Unterzeichnung waren stellvertretend Rüdiger Knakrügge und Hanno Nebelin dabei – und dem Okay des Divisionskommandeurs der Soldaten.

Auch Amtsdirektor über Patenschaft erfreut

Kita-Leiterin Anke Scholz dankte den Partnern für ihre Initiative. Neustadts Amtsdirektor Dieter Fuchs, der „Patenschaften sowieso immer gut findet“, schloss ich an. Er hat die leise Hoffnung, dass vielleicht zu den schon heimischen der eine oder andere junge Mann in Uniform nach seiner Dienstzeit bleibt und eine Familie gründet. „Bauland für Hierbleiber sollte sich finden lassen“, so Fuchs.

All das Gedachte und Gesagte interessierte natürlich die quirligen Zwergenländler herzlich wenig. Sie nutzten den sommerlichen Vormittag zum Spielen, tanzten und sangen zwischendurch für die Gäste. Einige trugen Mützchen, so knallrot, wie die Barette ihrer Patensoldaten.

Auch die Grundschule einbezogen Patenschaftsverträge von Einrichtungen der Bundeswehr mit zivilen Organisationen und Parteien sind nicht erlaubt. Mit Gemeinden gibt es diesbezüglich kein Problem. Neben der Kita soll auch die Löwenzahn-Grundschule im Ort in die Patenschaft einbezogen werden. Die Kindertagesstätte „Zwergenland“ besuchen tagsüber 46 kleine Gäste im Alter bis zu sechs Jahren. In den Verantwortungsbereich fallen zudem 27 Mädchen und Jungen im Schulhort. Das Kita-Gebäude in der Havelberger Straße wird saniert. Der Beginn der Arbeiten stehe noch nicht fest, eine Fördermittelzusage liege aber bereits vor, so Neustadts Amtsdirektor Dieter Fuchs.

Von Wolfgang Hörmann