Zernitz

Auf dem Zernitzer Friedhof fand Anfang der Woche eine Bauabnahme statt. Garten- und Landschaftsgestalter Heiko Bublitz aus Neustadt hatte dort im Auftrag der Gemeinde Zernitz-Lohm die Wege neu gepflastert.

Nach rund vier Wochen Arbeit hat die Neustädter Spezialfirma fast alle anstehenden Arbeiten erledigt. Davon überzeugten sich die Bürgermeisterin der Gemeinde, Sigrid Schumacher (Bündnis 90/Die Grünen), und ihr Stellvertreter Jörg Kusserow. Seitens des Amtes Neustadt, zu dem Zernitz-Lohm gehört, war Jens Goldberg vom Bauamt mit beim Vor-Ort Termin, sowie Manuela Fritz-Plautz von der Neustädter Friedhofsverwaltung zugegen.

Die Wege sind gepflastert

Mit dem Ergebnis waren alle Anwesenden sichtlich zufrieden. Rund 110 Meter Wege waren zu pflastern. Der Hauptweg zur Kapelle ist mit 2,5 Metern der breiteste Abschnitt. Ein Großteil der Wegestrecke ist zwei Meter breit und die Zuwegung zum Nebeneingang etwa halb so breit. Die Kosten von 18 000 Euro übernimmt die Gemeinde Zernitz-Lohm selbst.

Dass etwas in Sachen Wegebau auf dem Zernitzer Friedhof geschehen muss, war lange schon klar. „Die Wege waren alle in einen schlechten Zustand“, berichtete Jörg Kusserow. Er erinnerte auch daran, dass man mit dem Anbau an der Kapelle vor einigen Jahren die Situation auf dem Friedhof deutlich verbesserte. „Früher mussten bei Beerdigungen die Leute bei Wind und Wetter ungeschützt draußen ausharren“, sagt er weiter.

Nun sind alle Wege auf dem Friedhof gepflastert. Quelle: André Reichel

Im Rahmen der Bauabnahme schaute man sich sogleich den ganzen Friedhof an. An einem Abschnitt der Außenhecke wurde Wildwuchs bemängelt, der von den Bauhofmitarbeitern demnächst beseitigt werden soll. Zudem wurde der Abfallplatz hinter der Kapelle besichtigt. „Hier gibt es einiges zu klären, doch das werden wir bei der nächsten Gemeindeversammlung am 10. August tun“, sagt Sigrid Schumacher.

Wegebau auch am Wohnblock

Als nächstes schaute sie sich den Fortgang der Bauarbeiten hinter dem Wohnblock gegenüber vom Friedhof an. Dort lässt die Gemeinde die bisher unbefestigte Umfahrung pflastern. Die Kosten hierfür betragen 35 000 Euro.Vor etwa vier Wochen begannen die Arbeiten, die von der Firma Zaun- und Tiefbau Flöter aus Kyritz ausgeführt werden.

Eigentlich sollten diese Wegebaumaßnahmen schon 2020 erfolgen, doch unter anderen kam Corona dazwischen. „Nun endlich wird gebaut“, sagte Sigrid Schumacher erfreut und dachte dabei an die vorwiegend älteren Bewohner des Hauses, für die sich die Situation nun deutlich verbessern wird. „Bei Regen war der Weg eine regelrechte Modderpiste“, sagte sie. Finanziert werden die Arbeiten aus dem Verwalterkonto des Hauses.

Zernitzer Sporthaus erhält einen Anbau

Als nächstes schaute Sigrid Schumacher auf dem Sportplatz am Rande des Dorfes vorbei. Dort wird seit etwa drei Wochen der lange geplante Umbau des Sporthauses in die Tat umgesetzt. Die dortigen Baubesprechung mit den Chefs der bauausführenden Firmen leitete Susann Randt vom Neustädter Bauamt.

Während im Inneren des 1971 errichteten Vereinshauses der Zernitzer Sportler schon der alte Fußboden herausgestemmt wurde, nahm nebenan der neue Anbau wesentliche Gestalt an. „Dieser ist notwendig geworden, weil nicht genügend Platz für Umkleidekabinen und Sanitäranlagen vorhanden war“, berichte Susann Rand.

Mit dem neuen Anbau steht den Sportlern künftig wesentlich mehr Fläche, etwa für Umkleidekabinen, zur Verfügung. Quelle: André Reichel

Mitglieder des Sportvereins beteiligten sich mit einigen Arbeitseinsätzen an den Arbeiten. Sigrid Schumacher betonte, dass die Gemeinde die Arbeiten für den Verein vornimmt. Die ursprünglich geplanten Kosten von 380 000 Euro sind indes deutlich gestiegen.

„Bei unseren Bauvorhaben ist das Sporthaus mit nunmehr 500 000 Euro der mit Abstand dickste Brocken“, sagte sie. Gefördert wird der Bau zu 75 Prozent. Im September soll am Anbau Richtfest sein und spätestens im Juni nächsten Jahres soll der Umbau komplett fertig sein.

Von André Reichel