Goldbeck

Die Goldbecker können mit ihrer Gemeindevertretung Zernitz-Lohm zufrieden sein. Als eine der ersten in der Region verabschiedete sie am Dienstag eine Liste von Kriterien, die von nun an den Bau neuer Solarparks regeln soll. Ziel sei es, angesichts einer zunehmenden Zahl von Bauanträgen die „Überfrachtung des Landschaftsbildes“ zu vermeiden.

Eben dies befürchteten die Goldbecker. Für eine Fläche von 32 Hektar auf Neustädter Gemarkung direkt an ihrem Ort begann ein Bebauungsplanverfahren, während für eine weitere Fläche ganz nahe Goldbeck der nächste Investor sein Interesse bekundete. Anfangs forderten die Bewohner des Ortsteils daraufhin rundheraus, Solaranlagen in Sichtweite ihrer Häuser generell auszuschließen.

Zernitz-Lohm will sein Veto begründen können

Dem mochte sich die Gemeindevertretung aber nicht einfach so anschließen. Ein bisschen mehr als ästhetische Einwände müsse man schon anbringen, um Anfragen von Landbesitzern und Investoren eventuell ablehnen zu können. Klare Kriterien, die im gesamten Gemeindegebiet gelten, sollten her. So lautete die Entscheidung der Kommunalpolitiker im August. Bis es so weit sei, werde man entsprechende Bauanfragen auf Eis legen.

Dass weder Goldbeck noch ein anderer Teil der Gemeinde in einem Meer aus Solarmodulen enden soll, stand bei den Überlegungen von vornherein fest. Der Goldbecker Forderung, im 1000-Meter-Umkreis um Wohnhäuser keine Solarparks zuzulassen, folgte die Gemeinde allerdings nicht. Denn das hätte bei allgemeiner Gültigkeit praktisch sämtliche Vorhaben im Gemeindegebiet von vornherein ausgeschlossen. „Wir machen keine Verhinderungsplanung“, stellte Bürgermeisterin Sigrid Schumacher klar, zumal so etwas im Ernstfall rechtlich kaum zu begründen wäre.

Gemeindevertreter setzen sich zusammen

Die Bürgermeisterin suchte nach Erfahrungen anderer Kommunen und wurde unter anderem beim „ Leitfaden zur Zulassung von Photovoltaik-Freiflächen-Anlagen“ der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Solar-Initiativen fündig. Mehrfach setzten sich Gemeindevertreter in kleiner Runde zusammen, um eigene Formulierungen zu finden. Bei ihrer Oktobersitzung stellten sie ihre Vorschläge erstmals öffentlich vor. Seit Dienstag ist die Liste nun beschlossene Sache.

„Ich bin ganz zufrieden, wie wir das geregelt haben“, sagt die Bürgermeisterin. „Dafür haben wir lange zusammengesessen.“

Zernitz-Lohm setzt bei seinen Kriterien vor allem auf Abstandsregelungen. Je nach Größe des Solarparks und Höhe der Module sind mindestens 250 bis 300 Meter Abstand zu Wohnbebauung einzuhalten. Zu Bodendenkmalen, historischen Gärten oder Parks, zu Alleen und Radwegen gelten 100 Meter Abstand. Außerdem soll zwischen einzelnen Solarparks auch über Gemarkungsgrenzen hinweg jeweils eine Lücke von mindestens 1000 Metern bleiben. Hinzu kommen unter anderem Vorgaben zur Umzäunung, zum Sichtschutz mit Hecke oder Wall, zur Beteiligung der Gemeinde an der Gewerbesteuer und zur Gewährleistung des späteren Rückbaus der Anlagen.

Goldbeck sollte auf der sicheren Seite sein

„Hier geht es darum, dass die Amtsverwaltung, wenn so eine Bauanfrage kommt, diese Liste rausgibt“, erklärte Gemeindevertreter Andreas Heidrich. So wisse der Investor gleich, ob sein Anliegen überhaupt Aussicht auf Erfolg hat.

Für Goldbeck lasse sich mit den beschlossenen Kriterien Entwarnung geben, schätzt Heidrich ein. Auf den von Neustädter Seite geplanten Solarpark könne Zernitz-Lohm wenig Einfluss nehmen. Aber bei Anwendung des 1000-Meter-Abstandes und weiterer Kriterien der Liste könne die nächste Anlage den Wohnhäusern kaum zu nahe kommen.

Baurecht für Solarpark-Vorhaben geschaffen

Bürgermeisterin Sigrid Schumacher versteht den Kriterienkatalog vor allem als Orientierung für die Gemeindevertretung selbst: „Wir sind die, die so eine Bebauung genehmigen. Wir können immer sagen: Nur unter den oder den Bedingungen.“

Die Gemeindevertretung Zernitz-Lohm verabschiedete auf der gleichen Sitzung übrigens einstimmig den Bebauungsplan für einen schon länger geplanten Solarpark. Er liegt an den Bahngleisen nahe Zernitz und umfasst lediglich knapp 6,5 Hektar. Widerspruch von Bürgern dagegen gab es nicht.

Von Alexander Beckmann