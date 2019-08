Roddahn

Als einen „Erfolg“ bezeichnet die Brandenburger Landtagsfraktion der Bündnisgrünen ein Oberverwaltungsgerichtsurteil bezüglich der Roddahner Putenmastanlagen. Demnach muss die Betreiberfirma „Gut Jäglitz“ jene Bauauflagen erfüllen, gegen die sich das Unternehmen gewehrt hatte.

„Jahrelang litten die Anwohner unter den Geruchsemissionen der Megaputenmastanlage. Nun haben sie vor dem Oberverwaltungsgericht endlich Recht erhalten, und der nachträglichen Anordnung des Landesamtes für Umwelt vom Dezember 2016 zur Verringerung der Geruchsbelastung muss umgehend Folge geleistet werden“, teilte die Fraktion mit.

Zwangsgeld wird festgesetzt und ein Maßnahmenplan gefordert

Öffentlich wurde das Urteil jetzt im Zuge einer sogenannten kleinen Anfrage des umweltpolitischen Fraktionssprechers im Landtag, Benjamin Raschke. Der Gerichtsbeschluss fiel bereits am 3. Juli: Der „Antrag der Betreiberin auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung ihrer Klage in der Hauptsache gegen die nachträgliche Anordnung des Landesamtes für Umwelt“ wurde abgelehnt, heißt es im Juristendeutsch.

„Das Landesumweltamt bereitet derzeit die Festsetzung des angedrohten Zwangsgelds vor“, so die weitere Antwort von Landwirtschaftsmiminster Jörg Vogelsänger ( SPD). Es habe bereits ein Gespräch mit der Firma gegeben mit dem Ergebnis, „dass in Kürze der in der nachträglichen Anordnung geforderte Maßnahmenplan dem Umweltamt vorgelegt wird“. Die „Änderung der Abluftführung der Ställe“ sei ein wesentlicher Punkt dessen.

Weiterhin Rede von Brandschutzproblemen

Benjamin Raschke: „Weiteren Anlass zur Sorge geben Missstände in Bezug auf das Tierwohl, den Umgang mit dem Mist der Puten und den Abwässern sowie die Brandvorsorge in den Anlagen.“ Doch bezüglich des Brandschutzes wurde in der Landtagsantwort schon jetzt klar, dass sich kaum etwas bessern werde, es „in naher Zukunft“ kein Konzept geben werde. Dies liege an den geringeren Anforderungen an den Brandschutz zur Zeit der Anlagengenehmigung im Jahr 2000 und der Größe der Anlage.

„Wie und ob die Tiere und Menschen im Brandfall gerettet werden können, ist nicht geklärt. Schon lange setzen wir uns für Mindeststandards in Bezug auf Brandschutzkonzepte in Tierhaltungsanlagen ein. Bleibt zu hoffen, dass sich die Betreiberin in Roddahn ein eigenständiges Konzept erarbeitet.“

Brisant: Erst im April dieses Jahres brannte es auf dem Gelände der Putenfarm. Betroffen war allerdings keine Tierstallung, sondern eine Scheune, in der Futter lagerte.

Bürgerinitiative spricht von „ Etappensieg “

Trotzdem trübt das nicht die offenkundige große Freude bei der Bürgerinitiative „ Roddahn minus Putenmast“, die das Urteil erkämpfte. Auf deren Internetseite beziehen sich die Aktivisten namentlich auf Firmenchef Thomas Storck, der zugleich Vorsitzender des Verbandes Deutscher Putenerzeuger ist.

„Nach diesem Etappensieg gehen wir davon aus, dass endlich die Gesundheit der Menschen, die der Tiere und der Natur mehr Beachtung finden als die Profitgier eines Einzelnen“, steht geschrieben: „Wir hoffen, dass der Geschäftsführer nun endlich ein Einsehen hat und zügig seinen Tierbestand reduziert und sich an Recht und Gesetz hält.“

Betreiber sieht mit dem Urteil seinen Betrieb bestätigt

Der Betroffene indes gibt sich über diese Freude regelrecht verwundert. Zwar werde nun die Lüftungstechnik umzubauen sein, und die Produktionsabläufe werden verändert. „Doch da tut sich am Ende nicht viel. Wenn die Leute glauben, es riecht dann überhaupt nichts mehr, tut mir das leid“, sagt Thomas Storck auf MAZ-Nachfrage.

Vielmehr sehe Storck mit dem Urteil seinen Betrieb sogar bestätigt. „Wir werden weiterproduzieren und können die Tiermengen weiterhin so einstallen, wie es genehmigt ist“, sagt er: „Ich bin sogar froh, das dieses Urteil nun endlich kam.“ Denn wenngleich er einerseits nun zum Handeln gezwungen sei, habe das Urteil andererseits damit zugleich den Betrieb an sich bestätigt.

„Wir sind bestätigt worden in dem, was wir tun“, sagt Storck. Die Einhaltung der Grenzwerte infolge veränderter Lüftungen und Produktionsabläufe würde sich nach außen hin für die Roddahner am Ende „nur in Nuancen“ bemerkbar machen.

Von Matthias Anke