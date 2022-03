Neustadt

Die Neustädter Graf-von-Lindenau-Halle könnte am kommenden Sonnabend, dem 5. März, endlich mal wieder fast voll werden. Gleich zwei Veranstaltungen stehen an diesem Tag dort an. Da ist zum einen am Vormittag ab 8.30 Uhr die Körung von Dressurhengsten innerhalb des „Schaufensters der Besten“ des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt. Zum anderen will am Nachmittag ab 14 Uhr das Haupt- und Landgestüt Neustadt mit seiner Großen Hengstpräsentation die Corona-Pause beenden.

„Das ist unsere Hauptveranstaltung zur Eröffnung der Saison und, wie wir finden, natürlich das Highlight an dem Tag“, sagt Gestütsgeschäftsführerin Regine Ebert. „Das Springturnier CSI, das normalerweise das Jahr in Neustadt eröffnet, musste ja ausfallen.“

1000 Plätze in der Graf-von-Lindenau-Halle Neustadt

Wie schon 2021 hatte das Gestüt vorsorglich eine Online-Variante erarbeitet, mit der es seit Mitte Februar sein aktuelles Zuchtangebot vorstellt. Zu unsicher schienen die Aussichten für die parallel geplante Live-Veranstaltung. „Wir sind davon ausgegangen, dass wir nur 500 Zuschauer in die Halle lassen dürfen“, erklärt Veranstaltungsmanagerin Carolin Pfanne.

Angesichts der Lockerung der Corona-Regeln hat sich diese Befürchtung erübrigt. Nun dürfen 1000 Plätze besetzt werden. Das entspricht immerhin rund zwei Dritteln der Hallenkapazität.

Zudem wird nun neben geimpften oder genesenen Besuchern (2G) auch frisch getesteten der Zutritt gewährt. Es gilt also die 3G-Regel. Gäste sollten entsprechende Nachweise unbedingt mitbringen. In der Halle gilt durchgehend die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen.

Hengstpräsentation mit Tageskasse

Dessen ungeachtet zeigt die erweiterte Kapazität Auswirkungen. „Es gibt an der Tageskasse noch Karten“, sagt Carolin Pfanne. Für 10 Euro kommt am Sonnabendnachmittag jeder hinein, der mal wieder ausführlich Pferde erleben will.

„Wobei sich die Veranstaltung ja vorwiegend an Züchter wendet“, erklärt Carolin Pfanne. Gut zwei Stunden lang stellt das Gestüt 35 Deckhengste vor, die es für die Zucht in diesem Jahr bereithält. Allerdings stehen die potenziellen Vatertiere nicht nur hübsch rum, sondern zeigen sich in Bewegung: an der Hand, unterm Sattel, überm Hindernis und vor dem Wagen. Es gibt also was zu sehen.

Die Neustädter Hengste stellen sich unter Sattel, an der Hand, vorm Wagen und am Hindernis vor. Quelle: André Reichel

„Wir planen auch die Ehrung unserer besten Auszubildenden“, ergänzt Geschäftsführerin Regine Ebert. Die Graf-Lehndorff-Plakette der Deutschen Reiterlichen Vereinigung FN werde verliehen. „Das ist schon eine ziemlich hoch angebundene Sache für alle, die ihre Ausbildung mit Auszeichnung abgeschlossen haben.“ Im Neustädter Gestüt trifft das diesmal sogar auf alle fünf Absolventen zu.

Hengstpräsentation und „Schaufenster der Besten“ ab Donnerstag

Um Auszeichnungen geht es im Grunde auch beim bereits seit Donnerstag in der Lindenau-Halle und drumherum laufenden „Schaufenster der Besten“ des Landespferdezuchtverbandes. Die Veranstaltung dient der züchterischen Bewertung von Pferden aus weitem Umkreis. 20 Hengste von Pony- und Spezialrassen sowie 29 spring- und 28 dressurbetonte Hengste in der Kategorie Deutsches Sportpferd stellen sich dem Urteil der Expertenjury und hoffen auf ihre Körung.

Ganz so voll wie 2020 wird die Neustädter Graf-von-Lindenau-Halle beim „Schaufenster der Besten“ des Landespferdezuchtverbandes noch nicht wieder werden. Aber immerhin dürfen wieder 1000 Besucher hinein. Quelle: Björn Schroeder

Am Freitag, dem 4. März, ab 9 Uhr absolvieren beispielsweise die Springhengste das Freispringen in der Lindenau-Halle. Am Sonnabend, dem 5. März, ab 8.30 Uhr haben dann die Dressurhengste ihren Auftritt. Besucher, ob nun Experten oder nicht, sind dazu unbedingt willkommen. Der Eintritt kostet jeweils 10 Euro. Auch das „Schaufenster der Besten“ hofft, von den Corona-Lockerungen zu profitieren. Für Besucher gilt die 3G-Regel (getestet, geimpft oder genesen). Entsprechende Nachweise sind am Einlass vorzulegen.

Eintrittskarten für das „Schaufenster der Besten“ müssen vorab unter 033971/606947, per E-Mail an it-concept@web.de oder auf www.schaufenster-der-besten.de bestellt werden.

Von Alexander Beckmann