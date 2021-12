Neustadt

Noch wirkt die große Weihnachtsgala vom Wochenende im Neustädter Haupt- und Landgestüt nach. „Vor allem am Sonntag lief die Veranstaltung wie am Schnürchen. Da waren unsere Darsteller in Höchstform“, schwärmt Geschäftsführerin Regine Ebert. Die Gestütsmitarbeiter hatten in der ausverkauften Graf-von-Lindenau-Halle das Märchen „Frau Holle“ in Schaubildern mit Pferden umgesetzt.

Friederike Maas, Lilly Krille und Celine Kobs als „Goldmarie“ oder auch Vivian Dettmering als „Frau Holle“ seien toll gewesen. „Und unsere Pechmarie Stephanie Fiedler war wirklich einsame Spitze“. Sie habe sich zum Star der Show gemausert. „Dabei ist das ja eigentlich eine undankbare Rolle.“

Gestüt sagt „Pferde im Advent“ ab

Die viele Arbeit für das Programm sollte sich ursprünglich am Donnerstag, dem 9. Dezember, noch bei einer weiteren Show, den „Pferden im Advent“, auszahlen. Doch daraus wird nichts. Der Nachmittag muss angesichts der Corona-Situation ausfallen. „Wir bedauern die Absage sehr“, sagt Regine Ebert. „Aber wir sind auch optimistisch, dass unsere Veranstaltungen im nächsten Jahr wie geplant stattfinden können.“

Nach dem von Ausfällen geprägten 2020 konnte das Gestüt auch in diesem Jahr manche Dinge nur auf Sparflamme fahren. Die Hengstpräsentation im Februar, bei der traditionell die Zuchttiere der neuen Saison vorgestellt werden, wurde zur reinen Online-Vorführung. Der „Fohlenfrühling“ im Mai fiel komplett ins Wasser.

Neustadt erlebte Höhepunkte rund ums Pferd

„Aber schön war, dass wir wenigstens die Jubiläen 20 Jahre Stiftung und 100 Jahre Hengstparaden feiern konnten“, findet Veranstaltungsmanagerin Carolin Pfanne. An einem Tag im August und drei Tagen im September kamen dabei Tausende Besucher ins Gestüt.

Ganz zufrieden ist Geschäftsführerin Regine Ebert trotzdem nicht. „Die Hengstparaden waren sehr gut besucht. Aber die Einnahmesituation ist immer noch von den Corona-Einschränkungen beeinflusst.“ Den Komplettausfall von 2020 habe man nicht ausgleichen können.

Immerhin: „Als wir das wieder machen durften, waren Führungen und Kutschfahrten sehr gut nachgefragt“, sagt Carolin Pfanne. „Auch Hochzeiten waren immer möglich.“ Das Gestüt bietet Veranstaltungsräume an. „Auch jetzt kann man bei uns fürs nächste Jahr buchen.“

Die Pferdezucht lief besser als erwartet

Die Bilanz beim Tourismus war also durchwachsen. Doch vor allem sehe man sich als Zuchtbetrieb, betont Regine Ebert, und da sei das Jahr unerwartet gut gelaufen. „Im Pferdeverkauf und in der Besamung konnten wir ein überdurchschnittliches Ergebnis erreichen.“

Die Situation bei den Ausbildungsangeboten und beim „Reiten in der Schule“ habe sich ebenfalls verbessert. „Da hatten wir zum Glück nicht so viele Ausfälle wie 2020. Turnierteilnahmen waren allerdings noch eingeschränkt. Da hat man es schon noch gemerkt.“

Winterpause gibt es im Gestütsbetrieb nicht. „Wir werden bis Weihnachten unseren neuen Hengstverteilungsplan veröffentlichen“, kündigt Regine Ebert an. Im Februar starte schließlich die neue Decksaison. „Die Hengste werden schon jetzt vorbereitet.“ Sie haben unter anderem Gesundheitschecks, Quarantänezeiten und Impfungen zu absolvieren, um den EU-Vorgaben zu genügen.

Hengstpräsentation Anfang März – hoffentlich

Anfang März, so die Hoffnung, wird es dann wieder die klassische Hengstpräsentation geben. Zu dem Zeitpunkt sollten dann schon die ersten Fohlen der neuen Saison da sein. Der „Neustädter Fohlenfrühling“ steht für Mai im Plan. Und Mitte Juni will das Gestüt ein großes Sommerfest mit Konzert und Vorführen veranstalten.

Gerade in den Wintermonaten halten sich viele Pferde auf dem Hof des Neustädter Hauptgestütes auf. Die Tiere freuen sich über Besucher. Quelle: Alexander Beckmann

Bis dahin ist es zwar noch etwas Zeit, doch ganz auf Pferde müssen die Besucher Neustadts trotzdem nicht verzichten. „Führungen machen wir auf Anfrage auch im Winter“, sagt Carolin Pfanne. Außerdem seien gerade jetzt tagsüber viele Pferde im Hof des Hauptgestütes anzutreffen. Besucher sind ihnen stets willkommen.

Von Alexander Beckmann