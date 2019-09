Lohm

Wenn am 22. Oktober um 19.30 Uhr im Lohmer Bürger- und Vereinshaus die nächste Gemeindevertretersitzung beginnt, sollen möglichst viele Einwohner kommen, um über das jüngste Landtagswahlergebnis in der Doppelgemeinde Zernitz-Lohm zu sprechen. So wünscht es sich die ehrenamtliche Bürgermeisterin Sigrid Schumache...