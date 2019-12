Plänitz

Es ist Winterpause im Gutspark Plänitz. In den vergangenen Wochen wurden auf dem 12,5 Hektar großen Areal 2000 Sträucher und 60 Bäume gepflanzt. Peter Frehn, Vorsitzender des Fördervereins Gutspark Plänitz, sagt: „Ich freue mich schon aufs Frühjahr, wenn alles blüht.“ Die frisch Gepflanzten werden teilweise mit Zäunen vor Tieren geschützt, die sie sonst abfressen würden. In die Erde kamen unter anderem Buchen, Sumpfzypressen, Eichen und ein Mammutbaum.

Die Wege sind fast fertig

Auch die Wege sind fast fertig. Es fehlt nur noch die vier Zentimeter hohe Deckschicht. Frehn denkt, dass sie im März aufgebracht werden kann. Das jetzt noch zu machen, ist nicht möglich, weil in den sich in den Wegen noch Spuren der Fahrzeuge befinden, die für die Arbeiten im Park unterwegs waren. Die müssen erst beseitigt werden. Landschaftsarchitektin Anja Brückner, die das Projekt begleitet, hat die Arbeiten, die innerhalb des zweiten Bauabschnittes im Gutspark Plänitz stattfanden, abgenommen. Gefördert werden sie über Leader.

Landschaftsarchitektin Anja Brückner (l.) hat die Arbeiten im Gutspark Plänitz bereits abgenommen. Quelle: Sandra Bels

Verein hofft auf weitere Baumpatenschaften

Peter Frehn hofft, dass im nächsten Frühjahr weitere Bäume gepflanzt werden können. „Wir haben bereits viele Baumpaten gefunden und wissen, dass das Interesse daran weiterhin groß ist“, sagt er. So habe eine Familie die Patenschaft für sechs Bäume übernommen, weil es sechs Enkel gibt. Von den Plänitzern und Leddinern hat Peter Frehn erfahren, dass sie diese Baumpatenschaften sehr gut finden.

Sturmschäden wurden beseitigt

Beim jüngsten Arbeitseinsatz im Park wurden Sturmschäden beseitigt und Holz gehäckselt. „Wir haben uns dafür extra einen größeren Häcksler gekauft“, so Frehn. Der Förderverein bietet seine Dienste damit auch für die Gartenbesitzer der Umgebung an. „Gegen eine kleine Spende für den Verein häckseln wir auch für privat“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Eröffnung im August 2020

Ab August 2020, dann soll der Park offiziell mit verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen eröffnet werden, wird auch der erste Parkhonig zu haben sein. Der Förderverein arbeitet mit einem Imker aus Neustadt zusammen. Seine Wünsche wurden bei den neuen Pflanzungen im Park berücksichtigt, war von Frehn zu erfahren. Bis dahin wird es aber noch den einen oder anderen Arbeitseinsatz auf dem Gelände geben.

Erste Parkpartie im Jahr 2011

Der Förderverein begann im Jahr 2011 mit seiner ersten so genannten Parkpartie. „Danach haben wir jedes Jahr wieder etwas bewegt“, sagt Frehn. Er erinnert sich noch an die Anfänge, als „wir uns erst einmal durch zehn Meter Dickicht kämpfen mussten“, wie er erzählt. Davon ist nichts mehr übrig. Der Park wird schon heute, obwohl er noch gar nicht richtig fertig ist, von Spaziergängern rege genutzt, hat Peter Frehn beobachtet. Und er freut sich darüber, denn genauso soll es ein.

Adventssingen seit drei Jahren

Seit drei Jahren veranstalten der Förderverein und der Ortsbeirat auch zusammen das Adventssingen am dritten Adventswochenende. 50 Gäste unter anderem aus Plänitz und Leddin waren in diesem Jahr dabei, was für Frehn auch ein großes Zeichen des Interesses am Park ist. Sie trafen sich bei Musik und Glühapfel und aßen die selbst gebackenen Kuchen, Stollen, Plätzchen und Schmalzstullen.

Gut 50 Besucher kamen zum Adventssingen nach Plänitz auf Einladung von Förderverein und Ortsbeirat. Quelle: Sandra Bels

Der Gutspark von Plänitz wurde ab dem Jahr 1860 vom damaligen Gutsbesitzer Oskar von Rathenow konzipiert. Der Förderverein hat ihn von der Hamburger Familie Güssow gepachtet. Hinter dem Vorhaben steht Eberhard Güssow. Er ist der Neffe des letzten Gutsbesitzers.

Von Sandra Bels