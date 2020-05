Neustadt

Handgreiflich endete am Mittwoch ein Streit auf einer Pferdekoppel in Neustadt: Gegen 12.35 Uhr waren dort eine 20 und eine 35 Jahre alte Frau während ihrer Arbeit auf einer Pferdekoppel in Streit geraten.

Mit der Forke gefuchtelt

Dabei soll die 20-Jährige vom Stiel der Forke getroffen worden sein, mit der die 35-Jährige arbeitete. Die Jüngere wurde im Gesicht verletzt. Die Polizei nahm gegen die 35-Jährige eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf.

