Ein Bebauungsplan für das Neustädter Dorf Plänitz wurde vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg jetzt wegen grober Mängel per Urteil angekreidet. Jener Plan hatte die Genehmigung für ein Haus am Rande des Gutsparks ermöglicht, obwohl es ein denkmalgeschütztes Ensemble ist. Was nun?