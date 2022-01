Neustadt

Momentan ist es ziemlich ruhig auf dem Gelände des historischen Gaswerks in Neustadt. Wenn es nach den Vereinsleuten ginge, die sich um das Ensemble und das darin integrierte Museum kümmern, würden sie liebend gern mehr interessierte Gäste empfangen. Doch im ohnehin schon besucherarmen Winter, noch dazu in Coronazeiten, bleibt das zumeist ein Wunschtraum. „Schon im Jahr vor Corona kamen nicht mehr, als 200 Besucher – und die meisten davon waren angemeldete Gruppen“, berichtet Anika Bachor.

Das Gaswerk in Neustadt macht mit Schildern wie diesem auf sich aufmerksam. Quelle: André Reichel

Die 35jährige Wusterhausenerin hat Ende 2019 den Vorsitz des Fördervereins zur Erhaltung des Gaswerkes Neustadt von ihrer langjährigen Vorgängerin Gudrun Weiß übernommen. Schon zwei Jahre zuvor hatte Anika Bachor damit begonnen, beim Verein die Kräfte fachlich anzuleiten, die eine sogenannte Mehraufwandsentschädigung (kurz: MAE) bekommen. „Ohne diese Leute wären viele geplante Aktivitäten und Arbeiten nicht durchführbar“, erklärt sie.

Im einstigen Verwaltungstrakt des Gaswerkes gibt es sowohl eine Ausstellung zum Thema, aber auch zur Spiegelmanufaktur und zum Wohngebiet Spiegelberg. Quelle: André Reichel

Momentan sind zwei MAE-Kräfte beim Verein beschäftigt. „In guten Zeiten waren es auch schon mal sechs Leute“, berichtet Anika Bachor. Der 63-jährige Detlef Hoppenheit ist einer jener MAE-Mitarbeiter. Beim Verein ist er inzwischen unverzichtbar geworden. Er kümmert sich um viele anfallende Arbeiten und bei Bedarf würde er auch Besucher durch das historische Ensemble führen. Ende vergangenen Jahres ist er sogar Mitglied im Verein geworden.

Jedoch ist die Geschichte des Gaswerkes, insbesondere die vorhandene Technik, ziemlich komplex. Selbst die Vereinschefin wagt sich speziell bei Fachpublikum nur mit Vorsicht an eine Führung heran. „Man will ja nichts Falsches erzählen“, sagte sie. Und genau hier liegt eines der grundlegenden Probleme, mit denen der Verein zu kämpfen hat. „Uns fehlen in manchen Bereichen einfach die Fachleute, die sich damit richtig auskennen“, sagte Anika Bachor weiter.

Die Ausstellung im ehemaligen Verwaltungsgebäude aus DDR-Zeiten soll umfassend erneuert werden. Quelle: André Reichel

So hofft der Verein, wieder jemanden zu finden, der mit den Feinheiten des Gaswerkes bestens vertraut ist und Führungen anbietet. In der Vergangenheit war dies die Angelegenheit von Roland Deter. Doch aus gesundheitlichen Gründen ist ihm das nicht mehr möglich. Der einstige Gaswerkchef wohnte bis 2019 im Gasmeisterhaus auf dem Werksgelände und war auch im 1999 gegründeten Verein Mitglied.

Historische gasbetriebene Boiler sind auch Teil der Ausstellung. Quelle: André Reichel

Übergangsweise behilft man sich aber mit einer von Gudrun Weiß verfassten Broschüre als Gedankenstütze, wenn Führungen anstehen. Ansonsten kümmern sich die MAE-Kräfte auch um die Chronik der Stadt Neustadt und ihrer Ortsteile. „Da gibt es viel zu tun“, sagt Karin Jachmann. Seit sie in Rente gegangen ist, hat sie mehr Zeit für den Verein, in den sie 2002 eingetreten ist. Doch viele der rund 30 Mitglieder sind noch erwerbstätig und somit nicht zu jeder Zeit verfügbar. „Auch um die Öffnungszeiten abdecken zu können, brauchen wir die MAE-Leute“, sagt Karin Jachmann.

Das Gasmeisterhaus soll saniert werden und für Büros, Ausstellungs- und Seminarräume genutzt werden. Quelle: André Reichel

Das Gaswerk von 1902 ist noch original erhalten. Quelle: André Reichel

Man will vorwärts blicken und mit Hilfe von Fördermitteln die Sanierung des Gasmeisterhauses angehen. Auch die Ausstellung soll modernisiert werden. Erste Schritte werden dabei gerade gemacht.

Von André Reichel