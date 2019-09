Hüffermann bietet alle Dienstleistungen aus einer Hand

Die Lange Nacht der Wirtschaft in der Kleeblattregion findet am morgigen Samstag, 28. September, statt und wird von der Hansestadt Kyritz und der Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg (REG) in Neuruppin organisiert.

Mit dabei sind: Alutrim Europe GmbH, Ardex Aviation Maintenance GmbH, Baro Lagerhaus GmbH & Co. KG, Befu Umwelttechnik GmbH, Emsland Stärke GmbH, Flöter Rohrreinigsservice, Flugschule und Luftfahrtunternehmen Ardex GmbH, Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft, Mosterei und Getränkehandel Martin Wietz, KMG Klinikum Kyritz, Stephanus Werkstätten, Hüffermann Transportsysteme GmbH sowie ZTK Zaun- und Tiefbau Kyritz GmbH.

Zum Programm:bei der Firma Hüffermann in Neustadt wird die Lange Nacht der Wirtschaft um 16 Uhr eröffnet. Dort gibt es einen Familientag, der schon vormittags beginnt und bis zum Abend dauert. Zur Eröffnung spielt der Fanfarenzug.