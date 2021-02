Hund in Hohenofen entlaufen: Wie Rufus dank Internet wieder nach Hause kam

Neustadt

Ein Fehler nur, und es war geschehen. „So etwas darf nicht passieren“, sagt Christina Klee: „Diesen Satz hatte ich mir und jedem anderen bis dahin auch immer gesagt.“ Dann passierte es vorige Woche doch: Die 68-Jährige fuhr mit ihrem Auto aufs Grundstück in Hohenofen, um wie immer erst das Tor zu schließen und dann die Hunde aus dem Wagen zu lassen. Weil sie aber vom Tauwetter und dem vielen Wasser vor der Einfahrt abgelenkt war, schnell ihren Einkauf ins Haus bringen wollte und erst danach das Tor schloss, war es bereits zu spät. Rufus hatte die Gelegenheit zum Ausbüxen genutzt.

Der elfjährige Podenco, ein spanischer Jagdhund, der einst geschlagen, gequält und ausgemustert wurde, als er seine Leistung nicht mehr brachte, irrte nun dort draußen umher. Einer, der aus einer Hundetötungsstation in Spanien über Vermittler bis nach Deutschland gerettet wurde und vor allem und jedem Angst hat.

Rufus (l.) ist ein Podenco. Über diese Rasse gibt es vor allem aus Südeuropa schockierende Berichte. Christina Klee widmet sich solchen Hunden seit zwei Jahrzehnten. Quelle: Matthias Anke

„Nach drei Tagen riefen mich zwei junge Leute an, die ihn Neustadt sahen. In der Stadt wurde er vorher schon gesehen, an anderer Stelle, einen Kilometer entfernt. Dann bin ich sofort losgefahren.“ Die Zeit bis zu diesem Anruf allerdings war quälend, erzählt die Hohenofenerin. Auch, weil sie nicht mehr schlafen konnte. Nachdem sie Polizei, Ordnungsamt und das ihr bekannte Tierheim in Papenbruch informiert hatte, druckte und verteilte sie Flugblätter – um dann zu erfahren, dass so etwas im öffentlichen Raum nicht erlaubt ist.

Suche über Beitragsteilungen im Internet vervielfältigt

Eine Freundin wies sie auf das Internet hin. Kurzerhand war der namhafte Verein Tasso ausfindig gemacht, waren neue Flugblätter gedruckt und die Suche nach Rufus auch ins Netz gestellt zwischen Hunderten anderen Suchanzeigen. Wenig später bemerkten es dank Beitragsteilungen ebenso die Tausenden Mitglieder der regionalen Facebook-Gruppen, und zwar nicht nur in Neustadt, sondern auch in den Nachbarregionen – und am Ende die beiden jungen Leute, die das Foto auf ihrem Smartphone sahen und Rufus plötzlich vor sich hatten.

„Es wird ja so viel auf die sozialen Netzwerke geschimpft, aber hierfür sind sie doch wirklich nützlich“, sagt Christina Klee. Sie war einst in Berlin Lehrerin, ehe sie sich vor zehn Jahren mit ihrem Mann entschied, dauerhaft in Hohenofen zu bleiben statt wie bis dahin nur wochenends.

Gassigehen mit Sicherheitsgeschirr

Auf dem 6500 Quadratmeter großen Grundstück leben neben Rufus weitere Podencos: Lola (11), Bella (10), Milli (9) und die Pinscher Marlene (15) und Michel (6). Mit ihren Hunden, die gern und fast ausschließlich bei ihr im Haus leben und sonst auf dem Grundstück frei umhertollen, gehe sie täglich an der Leine und mit Sicherheitsgeschirr Gassi. Sie hat auch einen extra hohen Zaun bauen lassen und sagt jetzt: „Noch mal läuft mir hier keiner weg.“

Und wenn doch, erfährt so etwas in der Regel Sven Galle aus Papenbruch, der dort das Tierheim samt Tierpension betreibt. „Ich bin für 13 Ordnungsämter zuständig“, sagt Galle, der längst ebenso aufs Internet setzt, zugleich aber die damit verbundenen Probleme gut kennt. So seien Such- und Fundmeldungen nicht immer überschaubar, gibt es doch mittlerweile selbst für Dörfer eigene Netzwerke bis hin zu landkreisweiten und bundesweiten Facebookgruppen für vermisste Tiere.

Gechippte Tiere auch registrieren lassen

„Die Ordnungsämter und an Wochenenden die Polizei sind noch immer die ersten, denen ein Fall gemeldet werden muss“, sagt Sven Galle: „Sie veranlassen alles weitere.“ Und weil er in deren offiziellen Auftrag unterwegs ist, helfe es auch nicht, nur bei ihm anzurufen.

Was Sven Galle ebenso oft bemerkt: „Tiere sind zwar ordnungsgemäß gechippt, aber beim Amt oder bei Tasso gar nicht registriert.“ Dies sollten die jeweiligen Halter dringend nachholen.

Internet birgt auch Nachteile für die Tiersuche

Eine Onlinesuche führe zudem gern dazu, dass sich zu viele Leute einmischen und ein ängstliches Tier bei einer Verfolgung noch verrückter wird. „Andere übertreiben es mit ihrer Liebe und geben Fundtieren viel zu viel zu fressen.“ Und dass in Diskussionsforen heutzutage einer alles besser zu wissen glaubt als der nächste, komme da noch obendrauf.

Dazu die Geschwindigkeit der Netzkommunikation, in der ein entlaufenes Tier schnell zu einem ausgesetzten erklärt wird. „Wichtig ist, sich zuerst in der Umgebung umhören“, sagt Sven Galle. Zu oft würden Tiere sinnloserweise von ihrer Haustüre „weggefunden“.

„Nach Corona“ könnten Fälle ausgesetzter Tiere zunehmen

Am Ende kommen laut Sven Galle geschätzte 80 Prozent zügig zum Besitzer zurück. Der Rest sei entlaufen, nur die Halter kümmern sich zu spät oder gar nicht. Oder es sind Tiere durchreisender Touristen. Der geringste Teil wird ein Fall fürs Heim, weil tatsächlich ausgesetzt.

Aktuell gebe es dahingehend keinen Trend. „Nach Corona könnte sich das ändern“, vermutet der Tierheimbetreiber: „Nicht sofort, sondern in zwei, drei Jahren durch den Nachwuchs der jetzt angeschafften Tiere und den dann gesättigten Markt.“

Von Matthias Anke