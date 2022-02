Hund setzt Wohnung in Neustadt in Brand

Neustadt

Rauch quoll am Donnerstag gegen 15 Uhr aus der Wohnung einer jungen Frau in Neustadt. Die 23-jährige hatte ihr Zuhause in der Köritzer Straße eine Stunde zuvor verlassen. Eine Passantin bemerkte den Qualm und rief die Feuerwehr.

Hund hatte versehentlich den Herd angeschaltet

Die Feuerwehrleute evakuierten das Haus und löschten den Brand, der in der Küche der Wohnung entstanden war. Wie sich herausstellte, hatte offenbar der 14 Wochen alte Hund versehentlich den Herd angeschaltet. Er wollte wohl an Leckerli gelangen, die auf dem Herd lagen. Es entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro, die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

