Es ging zum Glück glimpflich ab: Nach dem Brand an einem ICE am Donnerstag mussten an der Bahnverbindung Berlin-Hamburg auf offener Strecke unweit von Glöwen 180 der insgesamt 575 Zuggäste aus dem betroffenen Zugteil in einen Ersatzzug umsteigen.

Da unter ihnen auch viele ukrainische Flüchtlinge waren, hatte der stellvertretende Kreisbrandmeister Volker Lehmann, der vor Ort im Einsatz war, auch die Prignitzer Notfallseelsorge zum Einsatz angefordert.

Notfallseelsorger zur ICE-Strecke nach Glöwen gerufen

Diese war, wie Olaf Glomke vom Notfallseelsorgeteam bestätigte, auch mit zwei Mitarbeitern vor Ort. „Der Gedanke dahinter war: Wie geht es den Flüchtenden, die sowieso in einer besonderen Situation sind, und dann brennt auf einmal etwas?“, erklärte er. Das sei ein sehr vernünftiger Gedanke gewesen, auch wenn die beiden Notfallseelsorger letztlich dann doch nicht direkt in den Einsatz gehen mussten. „Gott sei dank ging alles gut“, betonte Olaf Glomke.

Bei dem betroffenen Zugteil handelte es sich um den ICE 1604, der von Nürnberg gekommen war und ab Leipzig mit einem zweiten Zugteil, dem ICE 1704, gekoppelt wurde, der in Jena-Paradies losgefahren ist. Der gesamte Zug mit beiden Teilen war auf dem Weg nach Hamburg.

Feuerwehr aus Bad Wilsnack und Plattenburg kam zum Einsatz

Nach Angaben Volker Lehmanns war ein Fahrmotor am ersten Drehgestell im vorderen Teil eines Waggons gegen 10.40 Uhr in Brand geraten. Nach ersten Löschmaßnahmen war es vor allem die Aufgabe der Feuerwehrleute, alles herunterzukühlen. Die Fahrgäste hatten sich ohnehin schon in den hinteren Teil des Zugteils begeben.

Einsatzmaßnahmen am ICE, der auf offener Strecke bei Glöwen wegen des Feuers an einem Fahrmotor angehalten werden musste. Quelle: Volker Lehmann / Landkreis Prignitz

Zum Einsatz kamen Feuerwehren aus Bad Wilsnack und aus der Gemeinde Plattenburg, wie Volker Lehmann erklärte. Ebenfalls vor Ort waren der Rettungsdienst und die Polizei.

Umstieg vom ICE in einen Ersatzzug

Beim Umstieg sei die gute Zusammenarbeit zwischen Deutscher Bahn und Feuerwehr zum Tragen gekommen. Ein Ersatzzug musste kommen und auf dem Gleis neben dem havarierten ICE-Teil halten. Für den Umstieg gibt es spezielle Behelfsbrücken von Zug zu Zug. Da sich die Menschen darüber in zwei Meter Höhe über dem Boden bewegen mussten, war zur Absicherung auch der Rettungsdienst vor Ort.

Doch ging alles gut. Die 180 Fahrgäste aus dem Zugteil nach Nürnberg konnten ihre Fahrt nun im Ersatzzug fortsetzen. Der beschädigte Zugteil konnte nicht weiterfahren und musste abgekoppelt werden. Die übrigen 395 Fahrgäste, die sich im anderen Zugteil befanden, setzten ihre Fahrt auch in diesem fort.

Bahnstrecke Berlin-Hamburg über vier Stunden gesperrt

Wegen des Einsatzes, der um 10.45 Uhr begann und um 15 Uhr endete, war die Bahnstrecke am Donnerstag, wie die MAZ bereits berichtet hatte, stundenlang gesperrt. Züge des Fernverkehrs wurden umgeleitet. Es kam zu Verspätungen und Haltausfällen.

Der Notfallmanager der Deutschen Bahn war im Einsatz. Er hat die Strecke erst im Laufe des Donnerstagnachmittags wieder freigeben können.

Technischer Defekt könnte Ursache des ICE.-Brands gewesen sein

Volker Lehmann hatte als Ursache des Brands einen technischen Defekt vermutet. Laut Deutscher Bahn handelt es sich bei einem Drehgestell um das Laufwerk eines Schienenfahrzeugs, bei dem Radsätze in einem gegenüber dem Wagenkasten drehbaren Rahmen gelagert werden. Gibt es dort eine starke Reibung, kann es zu einem Brand kommen.

Allerdings ließ sich am Freitag nach Angaben von Bahnsprecher Norbert Giersdorff noch nicht sagen, wie hoch der Schaden ist.

