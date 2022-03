Dreetz

Auf der Suche nach dem Frühling kann man im Dreetzer Arboretum „Lüttgen Dreetz“ bereits jetzt fast fündig werden. Manche Bäume tragen sogar schon Blätter. Na, gut, die sind immergrün, aber immerhin! Die Gehölzsammlung mit ihrer Artenvielfalt macht es möglich.

Dem Frühling garantiert auf die Spur kommen werden die Besucher des Arboretums beim Ostspaziergang am Sonnabend, dem 16. April – erstmals seit 2019. Der Förderverein Dreetz als Veranstalter, die MAZ als Mitorganisator und die Landeswaldoberförsterei Grünaue als Hausherrin sind jedenfalls optimistisch, dass es diesmal nach der langen Corona-Pause endlich wieder klappt.

Beim letzten MAZ-Osterspaziergang hatten 2019 rund 500 Besucher den Weg ins Arboretum Dreetz gefunden. Quelle: André Reichel

Zeitplan für den Osterspaziergang in Dreetz steht

Die Vorbereitungen laufen, der Zeitplan steht. Ab 12 Uhr sind die Osterspaziergänger am 16. April im Arboretum willkommen. Etwa um 13.30 Uhr starten die Touren. Zwei stehen diesmal zur Auswahl: Entweder mit Förster Michael Noack zu einer Erkundung der Natur oder mit Heimathistoriker Joachim Ribbe zu den Überbleibseln des einstigen Dreetzer Sprengstoffwerkes. Die Erfahrungen der Vorjahre zeigen: Teilnehmer sollten halbwegs gut zu Fuß sein. Der „Spaziergang“ kann sich durchaus zur ernsthaften Wanderung auswachsen.

Aber es gibt ja Alternativen. Hausherr und Förster Roland Protz steht in diesem Jahr zwar nicht für eine Führung durchs Arboretum zur Verfügung, doch Anja Baumann aus Gartow hat sich angeboten, auf dem Gelände mal zu zeigen, was ihre Jagdhunde so drauf haben. Und drumherum wird natürlich ebenfalls für ein buntes Programm gesorgt sein.

Akteure aus Dreetz und der ganzen Umgebung im Programm

Von der Freilichtbühne soll wieder Musik tönen – welcher Art genau, ist noch ein bisschen offen. Am Backofen gibt es frisches Brot. Imker Oliver Schulze aus Barsikow und Fischer Peter Lehmann aus Hohennauen werden ihre Produkte anbieten. Der „Kinderladen“ aus Neustadt ist ebenso mit von der Partie wie Wilfried Bels aus Perleberg mit seiner mobilen Schleiferei. Wer also etwas zum Schärfen hat – vom Obstmesserchen bis zur Heckenschere: Mitbringen!

Kaffee und Kuchen gibt es von der Dreetzer Kita „Palaststrolche“. An weiteren Getränken und Deftigem vom Grill wird es ebenso wenig fehlen. Und weil dieser 28. MAZ-Osterspaziergang ja wieder ein Fest für die ganze Familie sein soll, werden der Jugendclub Dreetz und der Neustädter „Kinderladen“ den jüngsten Besuchern Unterhaltung bieten. „Auf die Hüpfburg wollen wir aus Hygienegründen noch verzichten“, sagt Heike Albrecht vom Förderverein Dreetz. Aber man werde sich auf jeden Fall ein buntes Programm einfallen lassen.

Selbstverständlich werden auch die „Osterhasen“ des Jugendclubs unterwegs sein und bunte Eier an die Kleinen verteilen.

Kinder und Jugendliche kommen wie immer ganz kostenlos zum Osterspaziergang. Nur Erwachsene wird der Förderverein um je 2 Euro als Kostenbeteiligung bitten.

Arboretum bewährt sich als Veranstaltungsort

Die Vereinsmitglieder betreiben einigen Aufwand. Am 2. April wollen sie sich zum Arbeitseinsatz treffen, um das Gelände des Arboretums auf den österlichen Saisonstart vorzubereiten. „Der Förderverein hat jetzt einen dauerhaften Nutzungsvertrag mit der Landeswaldoberförsterei für das Arboretum“, erklärt Heike Albrecht. Noch im Frühjahr werde man mit Hilfe von Fördermitteln sogar eine neue Beleuchtungsanlage installieren.

Kunstlicht wird es für die Veranstaltung am Ostersonnabend hoffentlich nicht brauchen: Das bunte Treiben wird voraussichtlich gegen 17 Uhr seinen Abschluss finden.

Aber das Arboretum hält in der Folge ja noch eine ganze Reihe weiterer Veranstaltungen bereit. „Ab April wollen wir möglichst wieder regelmäßig einmal im Monat backen“, kündigt Förster Roland Protz an. Auch rund um den Lehmbackofen war es coronabedingt lange Zeit ruhiger als sonst. Der Förderverein plant für den 7. Mai zudem seinen Frühlingsmarkt. Im Juni soll es wieder ein großes Kinderfest geben. Weiteres wird folgen.

Von Alexander Beckmann