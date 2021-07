Michaelisbruch

Der Dreetzer Ortsteil Michaelisbruch gilt normalerweise als Musterbeispiel für ländliche Ruhe und Abgelegenheit. Mit der Ruhe ist es momentan allerdings nicht so weit her. Gleich zwei Baustellen sorgen in der Streusiedlung für so viel Betrieb wie seit Jahren nicht mehr. Dafür hat sich das mit der Abgeschiedenheit aber sogar ein bisschen verstärkt.

Seit Mai wird die Zufahrt von der Landesstraße 141 zum Ort erneuert. Die offizielle Umleitung führt über Lüttgen Dreetz bis hinter den Rhinkanal und dann über einen Plattenweg. Dann geht es noch einmal über den Kanal – gerade noch.

Vorbereitungen am Rhinkanal sind beendet

Denn auch an der Michaelisbrucher Betonbrücke wird gebaut. Vor allem ihr Unterbau aus Beton und Stahl muss saniert werden. Die Vorbereitungen dafür sind inzwischen abgeschlossen: Eine eigens errichtete Arbeitsplattform ermöglicht nun von unten den Zugang zur Brücke. Noch können Fahrzeuge passieren, aber Jens Goldberg von der Neustädter Bauverwaltung kündigt an: „Wenn die Sandstrahler anfangen, dann muss die Brücke gesperrt werden.“ Sechs bis acht Wochen seien für die Arbeit veranschlagt.

Alles bereit für die Sanierung. Die Betonbrücke über den Rhinkanal muss dafür aber demnächst gesperrt werden. Quelle: Alexander Beckmann

Voraussichtlich wird es am 2. August damit losgehen und damit etwas später als geplant. Aber manchmal hat so eine Verzögerung auch ihr Gutes. In dem Fall erspart sie den Bewohnern und Besuchern von Michaelisbruch noch weitere Umwege. Bis Ende Juli soll die direkte Verbindung zur L 141 nämlich wieder befahrbar sein – mit einigen Spitzkehren weniger als früher und vor allem viel weniger holprig.

Veränderungen an der Brücke

Aktuell arbeiten die Bauleute noch am Bankett und an den Ausweichstellen der neuen, einspurigen Fahrbahn. Das macht ein Durchkommen wenig aussichtsreich.

Apropos „einspurig“: Auch auf der Betonbrücke wird die Fahrbahn künftig eingeengt, kündigt Jens Goldberg an. Das solle gewährleisten, dass immer nur ein Fahrzeug darüberfährt und das in die Jahre gekommene Bauwerk selbst schwerem landwirtschaftlichen Verkehr weiter standhält.

An der Kanalböschung wird im Zuge der Sanierungsarbeiten eine neue Löschwasserentnahmestelle entstehen.

Von Alexander Beckmann