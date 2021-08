In Neustadt Dosse wird jetzt ein neues Baugebiet erschlossen

Neustadt

Dass ein neues Baugebiet südlich der Wildeshauser Straße in Neustadt seit längerem geplant wurde, ging an so einigen bauwilligen Familien nicht vorbei. Mehr als die Hälfte der Grundstücke ist deshalb jetzt schon reserviert.

„Vier der elf Baufelder sind noch zu haben“, teilte Jens Goldberg von der Neustädter Bauverwaltung am Freitag bei einem Ortstermin mit. Da besahen sich nicht nur er, sein Amtsleiter Wolfgang Burau und Neustadts Amtsdirektor Andreas Schumacher, was sich seit dem Start der Erschließungsarbeiten in dieser Woche bereits tat. Auch die Stadtverordneten Katrin Covic (CDU) und André Stimm (Linke) kamen als Mitglieder des Neustädter Stadtentwicklungsausschusses ebenso dazu wie der dort sachkundige Einwohner Christoph Benn.

Areal in Neustadt etwa 1,3 Hektar groß

Die Frage, wie und wo das große Bedürfnis nach Baugrundstücken in Neustadt befriedigt werden kann, beschäftigte die Kommunalpolitik schließlich schon seit längerem.

Mit dem etwa 1,3 Hektar großen Areal an der Wildeshauser Straße wurde nun ein Gebiet geplant, welches sich in städtischer Hand befindet. Die Grundstücksgrößen variieren dort zwischen knapp 750 und 1400 Quadratmetern.

Die Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet an der Wildeshauser Straße in Neustadt haben begonnen. Quelle: Matthias Anke

„Wir legen zuerst die tiefen Kanäle für Regen- und Schmutzwasser“, berichtete Jens Goldberg. Derweil schob ein Bagger Meter um Meter die Grasnarbe weiter beiseite. Der Verlauf der als nächstes entstehenden Erschließungsstraße lässt sich bereits erahnen.

Klar sei auch, dass am Ende ein verkehrsberuhigter Bereich entsteht. Schon das übergeordnete Wohngebiet Vogelsang ist schließlich eine Tempo-30-Zone. Auch ein Spielplatz grenzt an das Areal an.

Die Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet an der Wildeshauser Straße in Neustadt haben begonnen. Quelle: Matthias Anke

Bis südlich der Wildeshauser Straße das erste Haus steht, dauert es nun erfahrungsgemäß aber noch eine ganze Weile, etwa wegen der jeweiligen Bauantragsverfahren, sagt Wolfgang Burau. Im späteren Verlauf des kommenden Jahres könnte es losgehen.

Die Amtsverwaltung wird dann die Grundstücke vermarkten. Noch in diesem Jahr soll damit begonnen werden. Wer dann der jeweilige Eigentümer wird beziehungsweise am Ende auch baut, bleibe abzuwarten. Angesichts der bereits vorhandenen Kaufinteressenten sei jedenfalls eine recht unterschiedliche Herkunft festzustellen. „Es sind Leute von hier dabei, aber auch welche, die erstmals in die Gegend ziehen wollen oder auch zurückkehren“, weiß Wolfgang Burau.

Wenige Hundert Meter Luftlinie bis zum Bahnhof Neustadt

Ähnlich verhielt es sich bei der Grundstücksnachfrage zuletzt auch bei der Planung des Kyritzer Baugebiets „Ulmenweg“ nahe der Seestraße. Nur unwesentlich größer, wurden dort alle Baufelder ziemlich schnell verkauft. Die ersten Häuser stehen bereits.

Welcher Vorzug den Andrang in der Pendlerstadt Neustadt mit ausgelöst haben könnte, ist laut Amtsdirektor Andreas Schumacher die Lage: „Es sind nur wenige hundert Meter Luftlinie bis zum Bahnhof.“

Wer sich für ein Grundstück im neuen Neustädter Baugebiet interessiert, wendet sich per E-Mail an amtsdirektor@neustadt-dosse.de oder fragt telefonisch nach unter der Nummer 033970/9 52 02.

Von Matthias Anke