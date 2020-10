Neustadt

Trotz Corona will der Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt auch in diesem Jahr nicht auf seine wichtigste züchterische Veranstaltung verzichten. Vom 12. bis 14. November wird die Neustädter Graf-von-Lindenau-Halle also wieder Schauplatz des „ Schaufensters der Besten“ sein. Ausgeschrieben ist eine Körung mit Hengstauktion für das Deutsche Sportpferd (DSP), zu der weiterhin auch die Körung der Pony- und Spezialrassen gehört. Bis dahin entspricht das Programm dem der Vorjahre.

Trotzdem wird die Veranstaltung diesmal etwas anders als gewohnt ablaufen müssen. So wird man sich fast ausschließlich auf den Bereich Körung und Auktion konzentrieren. Das bedeutet, der Turniersport ist nicht wie sonst Bestandteil des Events.

Noch mehr Online-Angebot aus Neustadt

Um trotzdem einen möglichst großen Zuschauer- und Käuferkreis für die Hengste ansprechen zu können, wird die Veranstaltung nicht nur wie gewohnt komplett per Livestream im Internet übertragen, sondern die abschließende Hengstauktion wird − wie bereits bei der DSP-Fohlen und Reitpferdeauktion in Darmstadt erfolgreich praktiziert − in Form einer Hybridauktion stattfinden. Man kann also vor Ort, aber auch bequem von zu Hause aus Gebote abgeben.Mittlerweile gehen die Vorbereitungen zum diesjährigen Schaufenster der Besten in die heiße Phase. Während vor wenigen Tagen die Vorauswahlen zur DSP-Hengstkörung abgeschlossen wurden, konnten jetzt auch die Eckpunkte geklärt werden, wie solch eine Veranstaltung in Zeiten der Corona-Pandemie mit allen gesundheitlichen Anforderungen umzusetzen ist.

Besondere Vorsicht in der Lindenau-Halle

„Wir haben ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet und ich freue mich, dass dieses Zustimmung beim Neustädter Ordnungsamt gefunden hat“, so Zuchtverbandsgeschäftsführer Horst von Langermann. Schwerpunkte des Konzepts sind Hygiene- und Abstandsregeln auf dem gesamten Areal und insbesondere in der Halle.

Die Graf-von-Lindenau-Halle bietet nach Auffassung der Veranstaltung genug Raum, um die Hygiene zu gewährleisten. Quelle: Gestüt Neustadt

Hierfür wird der Publikumsbereich entzerrt, was auf Grund der großzügigen Dimensionen in der Lindenau-Halle ohne Probleme möglich ist. Außerdem werden die Wege in einem „Einbahnstraßensystem so geregelt, dass es möglichst nicht zu Stauungen der Menschen untereinander kommt. Zudem müssen sich alle Personen zur eventuellen Kontaktverfolgung online namentlich registrieren lassen. Dies geschieht automatisch beim Ticketkauf, der nur online erfolgt.

Weitere Informationen und Tickets gibt es unter www.schaufenster-der-besten.de oder www.pferde-brandenburg-anhalt.de

